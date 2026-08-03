'गलिच्छ राजकारण पाहून बाहेर पडावंसं वाटतं,' धनंजय मुंडे उद्विग्न; जरांगे म्हणाले, 'शहाणा हो, मराठ्यांच्या नादाला...' 'तुझ्या बहिणीला....'

सध्या जातीपातीचं गलिच्छ राजकारण पाहून यातून बाहेर पडावंसं वाटतं अशी खंत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केली आहे. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्यावर टीका करताना उशिरा का होईना शहाणपण आलं आहे असा टोला लगावला. विशेष म्हणजे पंकजा मुंडे यांनी "माझ्या विचारांशी राजकारण जुळले नाही, तर समृद्धी महामार्गासारखा राजकारणातून माझाही एक्झिट असेल," असं विधान केलं आहे. त्यावर बोलताना मनोज जरांगे पाटलांनी धनंजय मुंडेंना तुझ्यामुळे बहिणीलाही भोगावं लागत असल्याची एकेरी भाषेत टीका केली आहे.
"जेव्हा काळ होता तेव्हा नीट खाता आलं नाही. मराठ्यांसह सगळ्या जातींनी मोठं केलं आणि टोळीने ओरबाडून खाल्लं. ना ओबीसी मोठा होऊ दिला ना मराठा मोठा होऊ दिला, मारामारीत वेळ जास्त घातला. तू शहाणा हो मराठ्यांच्या नादी लागू नको. कोणताही पक्ष, कोणीही तुला जवळ करणार नाहीत," अशी टीका मनोज जरांगे पाटलांनी धनंजय मुंडेंवर केली आहे.
धनंजय मुंडेंनी राजकारणात राहावं की नाही? असं विचारलं असता ते म्हणाले, "जातीपातीचं राजकारण यानेच आणलं, सगळ्याच जातीपातीच्या लोकांचा कार्यक्रम केला. बलात्कार करणाऱ्याला सांभाळावं लागेल असं म्हणतो. आता तु पाश्चातात करायला लागला. तुला उशिरा का होईना शहाणपण आलं बरं झालं. आणि तुझ्यामुळे बहिणीला सुद्धा भोगावं लागत आहे".
"परळीत ज्या मराठ्यांनी मोठं केलं, त्यांचे मुडदे पाडले. जातीवाद तुम्ही केला. संतोष देशमुख प्रकरणी न बोलणं ही जातीवाद नाही का? माझ्या घातपाताच्या सुपाऱ्या देणं जातीवाद नाही का? बलात्कार करणाऱ्याला सांभाळावं लागेल म्हणतो. याला आता कंटाळा यायाल लागला. मुडदे पाडायचे, बलात्कार करायला लावायचे, खंडण्या मागायला लावायच्या आणि आता पश्चाताप करत आहे. उशिरा शहाणपण आलं ते तरी बरं झालं. आम्हाला काही अडचण नाही. मराठ्यांच्या नादी लागू नको. गुन्हे करणाऱ्याला साथ देऊ नको. लाभार्थी टोळीमुळे बंजारी आणि मराठा समाजात दुरावा आला," असंही ते म्हणाले.
बीडमधील कायदा सुव्यवस्थेवर ते म्हणाले, "पहिलं धनंजय मुंडे उठले, कारण कायदा सुव्यवस्था म्हटलं की आपलंच लफडं आहे हे त्याला कळलं. पत्रकारांना बोलू देत नाही याचा अर्थ म्होरक्याच तो आहे, बीड जिल्ह्यातली कायदा सुव्यवस्था बिघडवणारा म्होरक्याच तो आहे.
मराठा आणि ओबीसी मधलं प्रेम तोडायला तेच कारणीभूत आहेत".
पंकजा मुंडेंवर ते म्हणाले, "रिटायर झाल्या तर (धनंजय मुंडे) हा सगळ्या दुनियेत धिंगाणा घालेल. वारसाच मोडला मग..- पंकजा मुंडे कंटाळा आला म्हणून जर बाजूला गेल्या तर सगळा समाज मोडून टाकेल. गोपीनाथ मुंडे साहेबांचा वारसा चालवण्याची हिंमत (पंकजा मुंडे) त्यांच्याकडे आहे. खूप गरीबीतली जात त्यांनी वर काढलेली आहे आणि या जर बाजूला गेल्या तर हा (धनंजय मुंडे) ती जात पूर्ण जेलमध्ये घालेल, गोरगरिबांना अन्नापासून वंचित करेल".