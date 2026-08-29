/मराठा आंदोलनासाठी निघालेल्या सुग्रीवबापू शिंदेंचं रस्त्यातच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन; वाटेतच काळाचा घाला

मराठा आंदोलनासाठी अंतरवाली सराटीला निघालेल्या आंदोलकाचं वाटेत निधन झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. केज तालुक्यातील नांदूर घाट येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुग्रीवबापू शिंदे आंदोलनात सक्रीयपणे सहभागी असत. सुग्रीवबापू शिंदे अंतरवाली सराटी येथे आंदोलनस्थळी जात असताना रस्त्यातच हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने अकाली निधन झाले. त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
56 वर्षीय सुग्रीवबापू शिंदे हे विविध सामाजिक व जनआंदोलनांमध्ये सातत्याने सक्रिय सहभागी होत असत. समाजाच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून आपली भूमिका ठामपणे मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांचे नाव आवर्जून घेतले जात होते. प्रत्येक आंदोलनात त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग असायचा.
अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ते निघाले होते. मात्र नियतीला काही वेगळेच मंजूर होते. प्रवासादरम्यान रस्त्यातच त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांचे दुर्दैवी निधन झाले. आंदोलनासाठी निघालेल्या एका समर्पित कार्यकर्त्याचा असा अचानक मृत्यू झाल्याने सहकाऱ्यांवर आणि परिसरातील नागरिकांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा सरकारविरोधात दंड थोपटणार आहेत. अंतरवाली सराटी येथे आजपासून जरांगे पाटील उपोषणाला सुरुवात केली आहे. मात्र, त्याआधीच मराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटे यांनी सरकारला थेट इशारा दिलाय. गुणरत्न सदावर्ते यांना तातडीने अटक करा, अशी मागणी त्यांनी केलीय. इतकंच नाही, तर मुंबईकडे कूच करण्यासाठी जरांगे पाटलांचा बी प्लॅन तयार असल्याचा दावा काळकुटे यांनी केलाय. जरांगे पाटलांचं आंदोलन मुंबईकरांनी नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलंय. त्यामुळे आता पुन्हा मुंबईत जाण्याची वेळ आली, तर त्यासाठी पूर्ण तयारीनिशी अंतरवली सराटीकडे निघालो आहोत, असा थेट इशाराच त्यांनी सरकारला दिलाय. त्यामुळे आता मनोज जरांगे आणि सरकार मधील संघर्ष अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे पाटलांच्या आमरण उपोषणाला सुरुवात झालीय. 58 लाख नोंदींच्या आधारे सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं या जुन्या मागणीसह जातपडताळणीत नाकारलेली प्रमाणपत्रही दिली जावेत यासाठी जरांगेंनी उपोषणाचं हत्यार उपसलंय. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मराठा समाजाला अंतरवाली सराटीत येण्याचं आवाहन केलंय. मराठा समाजासाठी ही शेवटची लढाई असून कुणीही घरात बसू नये असं आवाहन त्यांनी केलंय.
मनोज जरांगेंना गोरगरीब मराठ्यांच्या मुलांशी काही देणंघेणं नाही असा आरोप लक्ष्मण हाकेंनी केलाय..जरांगेंच्या आंदोलनाच्या मागे कोण आहे असं सवाल हाकेंनी उपस्थित केलेत.. 1 सप्टेंबरला पुण्यातून ओबीसी मोर्चा निघणार असून मुंबईतील आझाद मैदानावर ओबीसी समाज आंदोलन करणार असा इशाराही हाकेंनी यावेळी दिलाय.