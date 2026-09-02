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पाया पडले, पाणावलेल्या डोळ्यांनी जरांगेंकडे पाहत शहाजी बापू पाटील म्हणाले, 'आमची उष्टं खाणाऱ्यांची अवलाद नाही! पांडुरंगा शपथ सांगतो एकनाथ शिंदेंचे...'

मनोज जरांगे पाटील हे मागील पाच दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या भेटीसाठी माजी आमदार शहाजी बापू पाटील गेले होते. त्यावेळेस तिथं नेमकं काय झालं जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 02, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:38 AM IST
पाया पडले, पाणावलेल्या डोळ्यांनी जरांगेंकडे पाहत शहाजी बापू पाटील म्हणाले, 'आमची उष्टं खाणाऱ्यांची अवलाद नाही! पांडुरंगा शपथ सांगतो एकनाथ शिंदेंचे...'
Image Credit: अंतरवाली सराटीमध्ये जरांगेंच्या भेटीसाठी गेलेले शहाजी बापू पाटील

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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