पाया पडले, पाणावलेल्या डोळ्यांनी जरांगेंकडे पाहत शहाजी बापू पाटील म्हणाले, 'आमची उष्टं खाणाऱ्यांची अवलाद नाही! पांडुरंगा शपथ सांगतो एकनाथ शिंदेंचे...'

अंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज पाचवा दिवस आहे. या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी शिवसेनेचे माजी आमदार शहाजी बापू पाटील हे जरांगेंच्या भेटीसाठी गेले होते. मात्र जरांगेची प्रकृती ठीक नसल्याने थेट संवाद झाला नाही. असं असलं तरी शहाजी बापू पाटील हे मंचावर आले. मंचावर झोपलेल्या जरांगेंच्या पाया पडले. क्षणभर बसले आणि त्यानंतर तिथून खाली आले. मात्र या आंदोलनासंदर्भात बोलताना शहाजी बापू पाटलांचे डोळे पाणावले.
"मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी आपले दैवत मनोज जरांगे उपोषणाला बसलेत. शेती हा मराठा समाजाचा व्यवसाय आहे. माझ्या वडिलांना 350 एकर जमीन होती. वाटणी झाली. माझ्या नावावर आता काहीच नाही. शेत जमिनीची वाटणी झाल्यानंतर एक सव्वा एकर वाटेवर येते मग जगायचं कसं?" असा सवाल शहाजी बापू पाटलांनी केला. तसेच पुढे बोलताना, "जरांगे पाटलांची तब्बेत अतिशय खालावली आहे. राजकारण सोडून एकत्र या. आशा सगळ्यांची लागली आहे. पण पांडुरंगाची शपथ घेऊन सांगतो एकनाथ शिंदेंचे प्रयत्न प्रामाणिक आहेत पण आडकाठ्या कशा येतात सगळ्यांना माहीत आहे," असं शहाजी बापू पाटील म्हणाले.
"दिवसेंदिवस मराठा समाज दारिद्र्यात चालला आहे. जेवढा माझा खारीचा वाटा आहे तेवढा मी उचलणार. जरांगे यांच्या उपोषणाला यश आलं पाहिजे, एवढा पांडुरंगाने आशीर्वाद द्यावा. मी अण्णासाहेब पाटलांच्या आंदोलनात भाग घ्यायचो. हा उठाव तरुणांनी केला. त्याबद्दल त्यांचे आभार. आज उद्यापर्यत एकनाथ शिंदे साहेबांनी याबाबत निर्णय घ्यावा. ज्यांनी कुणबी नोंदी अडवून धरल्या त्यांना सदबुद्धी द्यावी. आमची उष्टं खाणाऱ्यांची अवलाद नाही," असं शहाजी बापू पाटील म्हणाले. यावेळेस बोलताना त्यांचे डोळे पाणावलेले दिसून आले. त्यांचा कंठ बोलतानाच दाटून आला.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांसंदर्भात बोलताना, "तुम्हाला माहित आहे का तो कोण आहे? पिवळं मफलर घालून फिरतोय तो. त्याला दाढी आहे," असं शहाजी पाटील यांनी थेट नाव न घेता लक्षमण हाके यांच्यावर टीका करताना म्हटलं.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. काल रात्री उशीरा अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी जरांगेंना 58 लाख नोंदींचा डेटा असलेला पेनड्राईव्ह सुद्धा देण्यात आला असून त्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. त्यामुळं खालावत चाललेली तब्येत पाहून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडवावं अशी विनंती जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी केली. मात्र जरांगेंनी त्यांच्या विनंतीवर कोणताही प्रतिसाद दिला नसून हा विषय तुमच्या स्तरावरचा नसून राज्य पातळीवरचा आहे. त्यामुळं पुन्हा इथे येऊ नका, आणि मराठ्यांच्या एकाही पोराला डिवचण्याचा प्रयत्न केला तर याचे गंभीर परीणाम भोगावे लागतील असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळॅ जोपर्यंत सर्व मागण्यांचा जीआर आणि अंमलबजावणी घेऊन येणार नाहीत तोपर्यंत उपोषण सुटणार नाही असा निर्धारही जरांगे यांनी केला आहे.