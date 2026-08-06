फडणवीस तुमचं माझं चांगलं चाललं होतं, उगाच मराठे अंगावर घेतलेत; मनोज जरांगेंचा खळबळजनक दावा, 'माझ्याकडे पत्र....'

मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधींचे कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आल्याने मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. सरकारने जाणुनबुजून मी पडावं यासाठी कट रचला आहे असा आरोप त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केला. तसंच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यासंदर्भातील आदेश दिल्याचा दावा त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी 2029 ला तुम्ही आयुष्यात पाहिला नसेल इतका मोठा बदला घेऊ असाही इशारा दिला आहे. राजकीय द्वेषातून हे सर्व करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
"फडणवीस आणि मंत्र्यांनी मराठ्यांसंदर्भात कट रचला आहे. सरकारने जाणुनबुजून मी पडावं यासाठी कट रचला आहे. मला एकटं पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मराठा समाजाचं वाटोळं करत आहेत हेदेखील सिद्ध करणार आहे. त्यात भाजपामधील मराठाही आला. तुम्ही ज्या पक्षाला वाढवत आहात त्यात तुमची मुलंही काम करत आहेत. शिक्षण आणि नोकरीत कसं वाटोळं होईल याचा नियोजित कट रचला गेला आहे," असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला आहे.
"ज्यांचं प्रमाणपत्र रद्द झालं त्या सर्वांशी चर्चा केली आहे. सरकारने निवडून मराठ्यांकडून यायचं आणि नंतर सत्ता मिळाली की मराठ्यांचा घात करायला सुरुवात करायची. मराठ्यांकडूवन निवडून देण्याची चूक झाली असेल, पण 2029 ला आमच्या हातात आहे. आम्ही एवढा मोठा बदला घेऊ की तुम्ही आयुष्यात कधी पाहिलं नसेल. मोजू शकणार नाही इतकी लोकही निवडून येणार नाहीत. नरडीचा घोट घेणार असाल तर शांत बसणार नाही," असा इशारा त्यांनी दिला.
"तुम्ही प्रमाणपत्र कायमचं रद्द करा हवं तर. माझ्यासाठी शिक्षण, नोकरी महत्त्वाचं आहे. सरकारमुळे मला यावर बोलावं लागत आहे. प्रमाणपत्र रद्द केलं असतं तर मी बोललोही नसतो. त्या गावातील, जिल्ह्यातील हजारो मुलांचं वाटोळं होणार आहे. गैरसमज निर्माण केला आहे. तुम्ही राजकीय द्वेषातून हे केलं आहे. तुमच्यात दम नव्हता. निवडून आल्याचं सहन होत नसल्याने हे केलं आहे," असा दावा त्यांनी केला आहे.
यावेळी ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख करत म्हणाले, "तुमचं माझं चांगलं चाललं होतं, मराठे उगाच अंगावर घेतले. तुम्हाला नावाजायला गेलो तर तुम्ही तंगड्या छाटता. मी तुम्हाला बावनकुळेंचं पत्र देतो, ज्यामध्ये त्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच आदेश दिला आहे". फडणवीस तुम्ही माझ्या नादेला लागू नका. मी मागे लागलो तर तुमचं अवघड होईल असा इशाराही दिला.
"मराठे संपवण्याचा फडणवीसांनी कट रचला. ज्योती दहीहंडे यांचं जात प्रमाणपत्र फोन करून रद्द करायला लावलं आहे. फडणवीस यांचा उमेदवार निवडून न आल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं. ज्योती दहीहंडे शिंदे शिवसेना आणि भाजपकडे जात नसल्याने प्रमाणपत्र रद्द केलं," असा आरोप त्यांनी केला आहे.
"तुमच्या निवडणुकीसाठी मराठ्यांचे वाटोळे करू नका. तुमच्याकडेही नसतील एवढे दहिहंडे यांच्याकडे पुरावे आहे. जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी काही जणांकडून 15 लाखांची मागणी करण्यात आली. तुम्ही एकट्या बावनकुळेला सांभाळणार असाल तर तुमचे 15-20 आमदार पाडून टाकीन. दहिहंडे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र खोटे बोगस नाही. राजकारण्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रमाणपत्र खोटे असल्याचा प्रचार केला जात आहे," असं ते म्हणाले आहेत.
"दहिहंडे यांचे जात प्रमाणपत्र कशामुळे रद्द केले.? मला आयुष्यात एकनाथ शिंदे यांच्यावर शंका नव्हती पण त्यांच्या मंत्र्यांचाही हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात हात आहे. एकनाथ शिंदे सत्तेत गेले म्हणजे आमचा माज उतरवणार का.? एकनाथ शिंदे, आमचा डबलगेम करू नका, तुमचाही धुरळा उडवू. तुमचेच लोक,प्रवक्ते,तुमच्या ऑफिसमध्ये मराठ्यांना विरोध करणरे लोक कसे येतात? एकनाथ शिंदे तुमच्याच सांगण्यावरून माझ्या विरोधात जाणारे लोक तुमच्याच पक्षात आहे. आमच्यामुळे तुमचे लोक निवडून आले. उद्धव ठाकरे बरे असे म्हणण्याची वेळ आमच्यावर येऊ देऊ नका," असंही त्यांनी म्हटलं आहे.