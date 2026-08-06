'एकनाथ शिंदेंच्या सांगण्यावरुनच...', जरांगेंचा खळबळजनक आरोप; म्हणाले 'मी प्रत्येकी 20 ते 25 आमदार...उद्धव ठाकरे...'

मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधीचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आल्याने जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या चारही लोकप्रतिनिधीनी आज अंतरवाली सराटी येथे येऊन जरांगे यांची भेट घेत चर्चा केली. या चर्चेनंतर जरांगे यांनी अवैध ठरवलेले जात प्रमाणपत्र वैध करा असं सांगत राज्य सरकार कोसळून टाकण्याची धमकी दिली आहे. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकनाथ शिंदेंवर जोरदार हल्लाबोल केला. एकनाथ शिंदेंच्या सांगण्यावरून शिवसेनेच्या कार्यालयात मराठ्यांच्या विरोधात कट रचला जात आहे, असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे डबल ढोलकी वाजवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केा आहे.
मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधीचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द केले आहेत. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या सदस्या ज्योती शिंदे, गंगापूरच्या नगरसेविका वर्षां गायकवाड. बोडखे,परभणी जिल्हा परिषद सदस्य कोमल पारवे, माजलगावच्या नगरसेविका रेखा अंभोरे-सरोदे यांचा समावेश आहे. या जात प्रमाणपत्र रद्द झालेल्या 4 पैकी 3 लोकप्रतिनिधीनी आज जरांगे यांची भेट घेतली. आणि जरांगे पत्रकार परिषदेत चांगलेच संतापले.अवैध ठरवण्यात आलेले जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले नाही तर राज्य सरकारला पाडण्याची धमकी जरांगे यांनी दिली आहे.
आज जरांगे यांचा सर्वात मोठा राग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेवर असल्याचं दिसून आला. तुमच्या गद्दारीचा डाग आम्ही पुसला, तुमच्यासाठी अनेकांशी दुष्मनी घेतल्याचं सांगत जरांगे यांनी एकनाथ शिंदेनी मराठ्यांशी गद्दारी केल्याचं म्हणत शिंदे आता मराठ्यांशी बेईमान झाल्याचा आरोप केला. संभाजीनगर मधील ज्योती शिंदे आणि वर्षा गायकवाड यांनी भाजप किंवा शिवसेनेत प्रवेश करावा यासाठी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाठ आणि संभाजीनगरचे खासदार संदीपान भुमरे यांनीच हे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. तुम्हाला जसं निवडून आणलं तसंच पाडुही शकतो असं म्हणत जरांगे यांनी भाजप शिवसेनेचे प्रत्येकी 25-30 आमदार पाडण्याची धमकी शिंदेसह फडणवीस यांना दिली आहे.
"संजय शिरसाठ यांनी आधी चांगलं काम केलं, आता जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे काम का केले? हे एकनाथ शिंदेंच्या सांगण्यावरूनच केले असेल. उद्धव ठाकरे हे बरे आहेत असं म्हणण्याची वेळ आमच्यावर येणार आहे आणि उद्धव ठाकरे हे बरेच आहेत. शिवसेनेच्या सगळ्या जागा पाडून टाकीन. एकनाथ शिंदे डबल ढोलकी चालवत आहेत. मराठ्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करत आहेत. एकनाथ शिंदे तुम्ही आम्हाला नाराज करायला नको होतं. तुमच्यासाठी आम्ही खूप खस्ता खाल्ल्या, दुष्मन्या घेतल्या. मला फडणवीस आणि शिंदे जेलमध्ये टाकतील तरीही मी घाबरणार नाही," असं ते म्हणाले आहेत.
छत्रपती संभाजीनगरमधील लोकप्रतिनिधीचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीच पत्र दिल्याचं सांगत या कटात बावनकुळे यांचा मोठा हात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. भाजप शिंदे सेनेचे उमेदवार निवडून न आल्याने बावणकुळे यांनी पत्र देऊन हे जात प्रमाणपत्र रद्द केल्याचं जरांगे म्हणाले
"आता मराठयांना सरकारचा माज उतरवावा लागेल. राजकारणामुळे तुम्ही मराठ्यांचे वाटोळे करणार काय? मराठ्यांचे वाटोळे करणे म्हणजे तुम्हाला सत्याचा विजय वाटतो का.? जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर सत्याचा विजय म्हणणारे भिकारडे आहेत. हे प्रमाणपत्र रद्द झाल्यानंतर विखेना फोन करायला काय झालं होतं? तुम्ही 4 प्रमाणपत्र रद्द करून काय कराल लोकांसाठी?," असे प्रश्न त्यांनी विचारले.