2 तासामध्ये भूकंपाचे 4 धक्के; हिंगोली जिल्हा पुन्हा हादरला

नांदेड | महाराष्ट्रात एकिकडे पावसानं थैमान घातलेलं असताना आणि दरडींवर दरडी कोसळत असतानाच आता आणखी एका संकटामुळं नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. कारण ठरततंय ते म्हणजे हिंगोली जिल्ह्यात हादरलेली धरणी. दोन तासांमध्ये इथं चार वेळा भूकंपाचे हादरे जाणवल्यामुळं बुधवारी रात्री उशिरा प्रचंड खळबळ माजली.
गुरुवारी पहाटे 3:23 वाजता हा हादरा जाणवला, ज्या भूकंपाची तीव्रता 4.1 होती. या भूकंपाचे केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील काकड दाभा या गावाच्या शिवारात भूगर्भात दहा किलोमीटर खोल होते अशी माहिती आहे.
हिंगोली जिल्ह्यात यापूर्वी अनेक वेळा भूकंपाचे धक्के जाणवले होते. परंतु दोन तासांमध्ये चार वेळेस भूकंपाचे धक्के जाण्याची ही पहिलीच वेळ. दरवेळेस भूकंपाच्या धक्क्यांमध्ये वाढ होत आहे यामुळे हिंगोली जिल्ह्यातील नागरिक भयभीत झाले आहेत या भूकंपामुळे अनेक ठिकाणी घरांचं नुकसान झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
भूकंपामुळं कोथळजगाव मध्ये एका घराच्या बांधकामाचा काही भाग कोसळला असून, पांगरा शिंदे गावच्या शिवारात सुद्धा मातीच्या घरांचं काही प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती आहे अनेक घरांना तडे गेले आहेत. तर काही ठिकाणी भिंतींचा काही भाग कोसळला आहे. सतत भूकंपाचे धक्के जाणवत असल्यामुळे नागरिक भयभीत झाले असून नागरिकांनी घाबरू नये असं आव्हान प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलं आहे. हिंगोली जिल्ह्यासह नांदेड, यवतमाळ, परभणी जिल्ह्यालासुद्धा या भूकंपाचे धक्के जाणवले असून अनेक ठिकाणी हा भूकंप सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला.
दरम्यान भूकंपानंतर सोशल मीडियावर या घटनेसंदर्भातील माहिती आणि पोस्ट व्हायरल झाल्या आणि त्यामुळं नागरिकांमध्ये बरीच भीती पाहायला मिळाली. ही एकंदर परिस्थिती पाहता नागरिकांनी घाबरून न जाण्याचं आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे. सोशल मीडियावर येणाऱ्या कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवू नका असंही आवाहन प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे.
भूकंपाचा पहिला धक्का रात्री उशिरा 1.37 वाजता जाणवला. सिर्ली, पाग्रा शिंदे गाव परिसरात हा धक्का जाणवलाच
भूकंपाचा दुसरा धक्का पहाटे 2.15 वाजता जाणवला. काकडधाबा गावाच्या परिसरामध्ये हा धक्का जाणवला.
2.17 वाजता पहाटेच्या सुमारास भूकंपाता तिसरा धक्का जाणवला. काकडधबा इथंच हा धक्का जाणवला.
पहाटे 3.23 वाजण्याच्या सुमारास इथंच पुन्हा एकदा 4.1 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा भूकंपाचा धक्का जाणवला.