संभाजीनगरात मिशन हातोडा, एका दिवसात ४९ कॅफे झाले उध्वस्त, नेमकं कारण जाणून घ्या

विशाल करोळे, छत्रपती संभाजी नगर : छत्रपती संभाजी नगरात 3 दिवसापूर्वी एक कॅफे मध्ये मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली, यामुळं खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आता ऑपरेशन हॅमर सुरू केले आहे.. यात ज्या ज्या कॅफे मध्ये तरुणाईला प्रायव्हसी च्या नावावर बसायला आडोसा मिळतो तिथं थेट हातोडा पडायला सुरुवात झाली आहे मंगळवारी एक दिवसात प्रशासनाने 49 कॅफे उध्वस्त केले आहेत..
छत्रपती संभाजी नगरात सध्या कॅफेवर अशा पद्धतीने हातोडा पडतोय, ज्या ज्या कॅफे मध्ये तरुणाईला बसायला आडोसा , प्रायव्हसी जागा केल्या आहेत त्या जागा आता महापालिका आणि पोलिसणी संयुक्तपणे उध्वस्त करायला सुरुवात केली आहे, 3 दिवसापूर्वी एक अल्पवयीन तरुणीवर कॅफे मध्ये अत्याचार झाल्या ची घटना घडली आणि प्रशासनाने या सर्व कॅफे उध्वस्त करण्याची मोहीम सुरू केली, मंगळवारी संध्याकाळी शहरातील सिडको, वेदांत नगर, हर्सूल सह अनेक भागातील तब्बल 49 कॅफेवर एकाच वेळी कारवाई सुरू झाली.
यात लपून बसायचा सर्व जागा महापालिकेने अक्षरशः फोडून काढल्यात, या कारवाईत कॅफेत अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढं आल्या बसायला फारच एकांत अशी जागा, टेबल टेबल प्रमाणे लावलेले पडदे इतकंच नाही तर काही ठिकाणी दारूच्या बाटल्या आणि काँट्रॅसेपटिव्ह गोळ्या सुद्धा आढळून आल्याची माहिती प्रशासनाने दिलीय कॅफे यासाठी नाही असे सांगत महापालिकेने ही धडक कारवाई सुरू केली...
पोलिसांनी गेली 2 दिवस असल्या सगळ्या कॅफेची रेकी केली त्याची एक यादी बनवली आणि महापालिकेच्या साहाय्याने ही कारवाई सुरू केली.. यापुढं एकही कॅफेत असले गैर प्रकार खपवून घेतले जाणार नाही असा इशारा पोलिसांनी दिलाय..
कॅफे म्हणजे गप्पा मारणे, कॉफी चा आस्वाद घेणारी जागा, मात्र याच जागा काही समाजकंटकांनी त्यांच्या गैर कृत्यांचे अड्डे केले होते त्यातून आता प्रशंसा सरसावले आहे, कुठं असला प्रकार चालत असेल तर नागरिकांनी तक्रारी करावी कारवाई अटळ आहे असा इशारा दिलाय, त्यामुळं संभाजी नगरात सध्या ऑपरेशन हॅमर ची जोरदार चर्चा सुरू आहे...