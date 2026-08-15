/आमदार कैलास पाटील ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग; खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची अप्रत्यक्ष साद

कैलास पाटील : तुळजापुराती सीसीटीव्हीवरुन ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू झालीय. धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग असणारे, असा दावा पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून कैलास पाटलांवर वॉच ठेवून ऑपरेशन टायगर करणार, असंही प्रताप सरनाईक म्हणालेत.
पालकमंत्री प्रताप सरनाईक दाव्यानंतर आमदार कैलास पाटील यांनी उत्तर दिले. माझ्यावर पाळत ठेवायची असेल तर 24 तास कॅमेरे असलेली गाडी माझ्या मागे लावा, असं कैलास पाटील यांनी पलटवार केला. ऑपरेशन टायगर आणि तुळजापूर येथील सीसीटीव्ही प्रकरणी आमदार कैलास पाटील आक्रमक झाले. ‘तुळजाभवानीच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर टिंगल-टवाळी योग्य नाही’ असं म्हणत कैलास पाटील यांनी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या ‘ऑपरेशन टायगर’ वक्तव्यावर पलटवार केला.
तुळजापूर CCTV प्रकरणाचा विषय डायव्हर्ट करण्यासाठी ऑपरेशन टायगरच्या गोष्टी केल्या जात आहेत, असा कैलास पाटील यांचा आरोप सीसीटीव्ही च्या बाबतीत ‘चायनीज-जपानीज’ असं बोलणं पालकमंत्र्यांकडून अपेक्षित नव्हतं, अशी टीका आमदार कैलास पाटील यांनी केली
आमदार कैलास पाटील मित्र आहेत त्यांच्या सोबत ची मैत्री कायम आहे असं म्हणत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी ऑपरेशन टायगर वर भाष्य केले. धाराशिव परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक व आमदार कैलास पाटील यांच्या ऑपरेशन टायगर वर राजकीय वादावर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी भाष्य करत आमदार कैलास पाटील यांना पक्ष प्रवेशासाठी अप्रत्यक्षरीत्या साद घातली आहे.
पक्षांतराच्या बाबतीत त्यांना जो योग्य निर्णय वाटेल तो निर्णय त्यांनी घ्यावा तो त्यांचा अधिकार असून आमदार कैलास पाटील माझे मित्र आहेत त्यांच्या सोबत ची मैत्री आज ही कायम आहे. पण त्यांच्या राजकीय निर्णय वर मी त्यांना सल्ला देणार नाही पण ज्या लोकांसाठी आपण काम करतो त्या लोकांच्या ही आपल्या कडून ही अपेक्षा ठेवतात त्या पूर्ण करणं देखील गरजेचे असल्याचे सांगत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी कैलास पाटील यांना पक्ष प्रवेशाची साद घातली आहे.