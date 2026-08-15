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आमदार कैलास पाटील ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग; खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची अप्रत्यक्ष साद

खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी भाष्य करत आमदार कैलास पाटील यांना पक्ष प्रवेशासाठी अप्रत्यक्षरीत्या साद घातली आहे. आमदार कैलास पाटील ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग असतील असा दावा  पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:29 PM IST
आमदार कैलास पाटील ऑपरेशन टायगरचा दुसरा भाग; खासदार ओमराजे निंबाळकर यांची अप्रत्यक्ष साद

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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