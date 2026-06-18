बंडानंतरही नांदेड काँग्रेसची आष्टीकरांना साथ, फायदा त्यांचाच होणार?

सतिष मोहिते, झी24 तास, नांदेड : ऑपरेशन टायगरमुळे नांदेड विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आल्याचं पाहायला मिळालं. खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे पुत्र कृष्णा पाटील आष्टीकर महाविकास आघाडीचे उमेदवार होते. त्यामुळं खासदार नागेश आष्टीकरांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं होतं. प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांनी आष्टीकरांना गद्दार म्हणत भूमिकाही स्पष्ट केली. तसंच सुषमा अंधारेंनीही कृष्णा पाटील दिशाभूल करत असल्याचं ट्विट केलं. पण, स्थानिक काँग्रेसनं मात्र आष्टीकर यांच्या मुलाला साथ देण्याचा निर्णय घेतल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
ऑपरेशन टायगरमुळे नांदेड विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आल्याचं पाहायला मिळालं.. खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे पुत्र कृष्णा पाटील आष्टीकर महाविकास आघाडीचे उमेदवार होते. त्यामुळं खासदार नागेश आष्टीकरांच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागलं होतं. प्रदेशाध्यक्ष सपकाळांनी आष्टीकरांना गद्दार म्हणत भूमिकाही स्पष्ट केली. तसंच सुषमा अंधारेंनीही कृष्णा पाटील दिशाभूल करत असल्याचं ट्विट केलं. पण, स्थानिक काँग्रेसनं मात्र आष्टीकर यांच्या मुलाला साथ देण्याचा निर्णय घेतल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय.
ऑपरेशन टायगरचे पडसाद नांदेड विधान परिषदेच्या निवडणूकीचतही पडल्याचं समोर आलंय. कारण खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे पुत्र कृष्णा पाटील हे नांदेडमध्ये महाविकास आघाडीचा उमेदवार आहेत. खासदार नागेश पाटील आष्टीकर शिवसेनेच्या गळाला लागल्यानं महाविकास आघाडीच्या उमेदवारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. त्यात काँग्रेसचे माघार घेणारे उमेदवार रामदास पाटील सुमठाणकर यांनी वंचितच्या उमेदवाराला मतदान करण्याचं आवाहन काँग्रेसच्या नगरसेवकांना केलेलं. प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बंडखोर 6 खासदारांना गद्दार संबोधत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली होती. तसंच ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारेंनी सोशल मीडिया पोस्ट करत, कृष्णा पाटील आष्टीकरांना विरोध दर्शवला.
कृष्णा पाटील आष्टीकर हा महाविकास आघाडीचा उमेदवार असणं ही निव्वळ दिशाभूल आहे, भाबडेपणा सोडा हा सुद्धा बापा इतका चतुर आणि धूर्त आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांसह कृष्णा पाटील ज्या पक्षाकडून लढतायेत, त्या UBTच्या नेत्यांनीही विरोधाची भूमिका घेतल्यानं दुपारी एक वाजेपर्यंत नांदेडमध्ये काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी मतदान केलं नाही. त्यानंतर मात्र काँग्रेस नगरसेवक उघडपणे कृष्णा पाटील आष्टीकरांच्या समर्थनात मतदानाला उतरले. पक्षश्रेष्ठीनी कुठलाही नवीन निर्णय सांगितला नसल्यानं व्हीपप्रमाणे सर्व नगरसेवक कृष्णा आष्टीकर यांनाच मतदान करत असल्याचं काँग्रेसचे शहराध्यक्षांनी जाहीर करून टाकलं.
नागेश पाटील आष्टीकरांच्या बंडानंतरही नांदेडमधील काँग्रेसचे मतदान आष्टीकरांच्या पथ्थ्यावर पडल्याचं दिसलं. पण, भाजपच्या अशोक चव्हाणांनी मात्र महाविकास आघाडीत गोंधळाची परिस्थिती असल्याचं सांगत, याचा फायदा महायुतीला होणार असल्याचा दावा केलाय.
ऑपरेशन टायगरमध्ये असणाऱ्या 6 खासदारांना महाविकास आघाडीचे गद्दार ठरवत काँग्रेसनं प्रदेशाध्यक्षांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. कृष्णा आष्टीकर महाविका आघाडीचा उमेदवार आहे ही दिशाभूल असल्याचं सुषमा अंधारेंनी जाहीर केलं. पण, त्यानंतरही नांदेडच्या स्थानिक काँग्रेसनं कृष्णा आष्टीकर यांनाच साथ दिल्यानं काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत प्रश्न निर्माण झालाय. आता यावर प्रदेश काँग्रेस काय कारवाई करतं हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. पण, या सगळ्यात आष्टीकरांना मात्र बंडानंतरही फायदा झाल्याची चर्चा आहे.