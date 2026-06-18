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बंडानंतरही नांदेड काँग्रेसची आष्टीकरांना साथ, फायदा त्यांचाच होणार?

नागेश पाटील आष्टीकरांच्या बंडानंतरही नांदेडमधील काँग्रेसचे मतदान आष्टीकरांच्या पथ्थ्यावर पडल्याचं दिसलं. पण, भाजपच्या अशोक चव्हाणांनी मात्र महाविकास आघाडीत गोंधळाची परिस्थिती असल्याचं सांगत, याचा फायदा महायुतीला होणार असल्याचा दावा केलाय. 

Written BySatish MohiteEdited By:Dakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 18, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:36 PM IST
बंडानंतरही नांदेड काँग्रेसची आष्टीकरांना साथ, फायदा त्यांचाच होणार?

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Satish Mohite

Satish Mohite

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