ठाकरेंची शिवसेना का सोडली? खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांनी सांगितलं नेमकं कारण, म्हणाले '10 कोटी...'

MP Nagesh Patil Ashtikar on Operation Tiger: ऑपरेशन टायगर पूर्ण झाल्यानंतर हिंगोलीचे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर आपल्या मतदारसंघांमध्ये दाखल झाले आहेत. कार्यकर्त्यांची कामं, मतदारसंघात निधी मिळत नसल्यामुळे ठाकरेंची शिवसेना सोडावी लागल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. फुटीर खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांना मागील दोन वर्षांमध्ये 19 कोटी रुपयांचा निधी आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये खर्च केलेला निधी पाच कोटी तर एकूण 79 कामापैकी 28 कामे पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नागेश पाटील आष्टीकर यांनी हा दावा फेटाळला आहे.
दोन वर्षांमध्ये केवळ 10 कोटी रुपये येत असतात. माझ्याकडे सध्या सात कोटी रुपये शिल्लक आहेत. मागील दोन महिन्यापासून पोर्टल बंद आहे. एवढ्या निधीवर काही होत नाही अनेक कार्यकर्त्यांना निधी द्यावा लागतो अशी माहिती नागेश पाटील आष्टीकर यांनी दिली आहे. मुंबईत कामं झाली नाही तर नगरसेवकाला विचारलं जातं. पण इथे लाईट गेली तरी खासदाराला फोन येतो असंही त्यांनी सांगितलं.
मी माझ्या कार्यकर्त्यांना सांगूनच निर्णय घेतला. सर्वसामान्यांची कामं करायची असतील तर हे पाऊल उचलावं लागेल असं अनेकांचं मत होतं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय घेतला असं त्यांनी सांगितलं. लोकांवर दबाव आहे म्हणून विरोध करतात, पुतळे जाळतात असा दावा केला.
शिवसेना UBT च्या 6 बंडखोर खासदारांचा अखेर शिंदेंच्या शिवसेनेत काल अधिकृत प्रवेश झाला. 6 खासदार धनुष्यबाण चिन्हावर उभे राहतील आणि निवडूनही येतील अशी घोषणाही यावेळी एकनाथ शिंदेंनी केली. दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश करण्याचं कारण विचारल्यानंतर विकासनिधी मिळत नाही, कामं होत नाहीत, अशी फुटीर खासदारांनी कारणं पुढे केली. आणि फुटलेल्या खासदारांचा बुरखा टराटरा फाडणारी माहिती समोर आली आहे. विकास निधी मिळत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या खासदारांनी विकास निधी मंजूर झाल्यानंतरही तो खर्च न केल्याचं समोर आलं आहे.
खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गत प्रत्येक खासदाराला वर्षाला काही विशिष्ट कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. हा निधी प्रामुख्याने रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शिक्षण आणि स्वच्छता यांसारख्या कामांसाठी खर्च केला जातो. फुटलेल्या खासदारांपैकी काही खासदारांनी फुटण्याचं जे मुख्य कारण दिलं आहे ते म्हणजे विरोधी पक्षातील खासदारांना विकास निधी मिळत नव्हता आणि त्यामुळे मतदारसंघातली काम करण्यास अडचणी येत होत्या. मात्र प्रत्यक्षात खरंच विकास निधी मिळत नव्हता का? विकास निधी आतापर्यंत या खासदारांना किती मिळाला? आणि त्याचा वापर कसा केला?, याबाबत सगळी माहिती समोर आली आहे.
निधी मिळत नसल्यानं शिंदेंसोबत जात असल्याचा आरोप फुटीर खासदारांनी केला होता. मात्र शिंदेंसोबत गेलेल्या या खासदारांची पोलखोल झाली आहे. एम्पॉवर्ड इंडियन या वेबसाईटवरील माहितीचा आधार घेऊन या खासदारांना मिळालेल्या निधीची माहिती पोस्ट केली आहे. 2 वर्षांत मिळालेल्या निधीची माहिती पोस्ट करण्यात आली आहे.
1) नागेश पाटील आष्टीकर
एकूण मंजूर निधी - 19 कोटी
खर्च केलेला निधी - 5.06 कोटी
पूर्ण झालेली कामे - 79 पैकी 28
2) ओमराजे निंबाळकर
एकूण मंजूर निधी - 18.5 कोटी
खर्च केलेला निधी - 1.97 कोटी
पूर्ण झालेली कामे - 130 पैकी 21
3) संजय दिना पाटील
एकूण मंजूर निधी - 14.7 कोटी
खर्च केलेला निधी - 15 लाख
पूर्ण झालेली कामे - 40 पैकी 00
4) भाऊसाहेब वाकचौरे
एकूण मंजूर निधी - 14.7 कोटी
खर्च केलेला निधी - 71 लाख
पूर्ण झालेली कामे - 135 पैकी 02
5) संजय जाधव
एकूण मंजूर निधी - 14.07 कोटी
खर्च केलेला निधी - 3.78 कोटी
पूर्ण झालेली कामे - 56 पैकी 25
6) संजय देशमुख
एकूण मंजूर निधी - 18.6 कोटी
खर्च केलेला निधी - 1.42 कोटी
पूर्ण झालेली कामे - 106 पैकी 07