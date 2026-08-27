/Explainer : बॉयफ्रेंड नाही तर गर्लफ्रेंडच्या जवळच्या व्यक्तीने केला पेपर लीक, MPSC पेपरफुटी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! A To Z माहिती जाणून घ्या

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) ड्रग इन्स्पेक्टर भरती परीक्षेत पेपरफुटी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. बायफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आणि ब्रेकअप या सगळ्यातून हे पेपरफुटीचे प्रकरण सगळ्यांच्या समोर आलं आहे. आतापर्यंत या प्रकरणात एमपीएससी अधिकाऱ्यांसह सहा जणांना पोलिसांनी अटक केलीय. या प्रकरणात नंदुरबार इथल्या कौटिल्य अकादमीचे संचालक प्रवीण पाटील यांनीच ही प्रश्नपत्रिका फोडल्याचे समोर आलंय.
तपासात पेपरफुटीबद्दल धक्कादायक खुलासा झाला आहे. उमेदवार ऋतुजा पाटील (गर्लफ्रेंड) हिचे वडील अमृत पाटील यांनी आपल्या मुलीसाठी प्रवीण पाटील यांच्याकडून पेपर खरेदी केला होता. यासाठी सुरुवातीला 5 लाखांचा व्यवहार ठरला होता. नंतर प्रवीण यांनी एकूण 12 लाख घेतले. त्यानंतर हा पेपर ऋतुजाने तिचा बॉयफ्रेंड गौरव पाटील याला दिला. 22 मार्च झालेल्या परीक्षेत गर्लफ्रेंड पास झाली आणि बॉयफ्रेंड हा नापास झाला. यानंतरच प्रेम प्रकरणात ट्विस्ट आला. 12 जून रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर, 506 उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले. त्यानंतर 22 जुलै रोजी जाहीर झालेल्या तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीत 488 उमेदवारांच्या नावांचा समावेश होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ऋतुजाने या भरतीमध्ये सातवा क्रमांक पटकावला होता.
परीक्षेच्या निकालानंतर दोघांमध्ये वाद झाला आणि गर्लफ्रेंडने बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप केलं. पोलिसांनी सांगितलं की, गौरवला भीती होती की ऋतुजाला सरकारी नोकरी मिळाल्यानंतर ती पूर्णपणे आपल्यापासून दूर जाईल. त्यामुळे त्याने एमपीएससीला ईमेल करून पेपरफुटीची तक्रार केली. पण नंतर त्याने तक्रार मागे घेतली पण तोपर्यंत या सगळ्या पेपरफुटीचा छडा लागला होता.
त्याने हे प्रश्न दिले आहेत. त्यातून 78 प्रश्न आले होते, जे मी कन्फर्म सॉल्व केले आहेत.
ते सोडून, मी 13 एक्स्ट्रा प्रश्न सोडवले.
म्हणजे, मी एकूण 91 प्रश्न सोडवले .
मी 77 आणि 78 प्रश्न खात्रीने सोडवले. मी त्याला 2 ने डिवाइड करुन घेईल.
त्याच्यासोबत दादूला गेटबाहेर भेटलो.
मी त्याला सांगितलं की माझा मोबाईल जमा होत आहे.
तो मुलगा म्हणाला,
तुमच्याकडे प्रश्नपत्रिका असेल तर, ती घेण्यापूर्वी कृपया तपासून घ्या.
किती बरोबर असतात ते...
तनूची परीक्षा चालू आहे,
त्यामुळे इंटरनेट चालू आहे.
तपासातून असं निष्कर्ष झालंय की, पेपर परीक्षेच्या दोन ते तीन दिवस आधीच फुटला होता. शिवाय गुणवत्ता यादीतील काही कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत होत आहे. प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर व्हायरल झाल्याचा दावा समोर आला आहे. त्यासोबत व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी यामुळे MPSC Drug Inspector Paper Leak Case अधिक गंभीर बनले आहे.
22 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या 488 परीक्षार्थींच्या अंतरिम गुणवत्ता यादीमुळेही या प्रकरणातील संशय अधिक गडद झाला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, अनेक विद्यार्थ्यांना 200 पैकी 120 गुणांपर्यंतच मजल मारता आली आहे. मात्र, काही परीक्षार्थींनी 120 पेक्षा अधिक गुण मिळवत गुणवत्ता यादीत वरचे स्थान मिळवले आहे.
विशेष म्हणजे, यापैकी काही विद्यार्थ्यांची काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या इतर स्पर्धा परीक्षांमधील कामगिरी तुलनेने सामान्य होती. त्या परीक्षांमध्ये त्यांचा क्रमांक हजारोंमध्ये असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे अचानक झालेल्या कामगिरीतील या फरकामुळे संबंधित परीक्षार्थी सध्या तपास यंत्रणेच्या संशयाच्या घेऱ्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, केवळ गुणवत्ता यादीतील कामगिरीच्या आधारे कोणत्याही परीक्षार्थीचा दोष निश्चित झालेला नाही.
पेपरफुटीच्या तक्रारींनंतर, एमपीएससीने अन्न व औषध प्रशासन विभागांतर्गत गट 'ब' औषध निरीक्षक पदाची संपूर्ण भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की त्यांच्या ओढावली. ही परीक्षा 22 मार्च रोजी महाराष्ट्रातील सहा विभागीय मुख्यालयांमध्ये ऑफलाइन पद्धतीने झाली होती. तर परीक्षेचा निकाल हा 12 जून रोजी लागला होता.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे परीक्षा रद्द झाली असली तरी उमेदवारांसाठी दिलासादायक बाब आहे. ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार आहे. ज्यांनी आधीच अर्ज केला आहे, त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची किंवा अतिरिक्त शुल्क भरण्याची आवश्यकता नसणार आहे. दरम्यान या प्रकरणात तपास सुरू असून, पेपरफुटीच्या नेटवर्कची व्याप्ती आणि त्यात आणखी कोण सामील असू शकते, याचे सगळे धागेदोरे पोलीस शोधत आहेत.