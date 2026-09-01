/MPSC पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट! बॉयफ्रेंड गौरवनंतर आता गर्लफ्रेंड ऋतुजा पाटीलही मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात

राज्यातील MPSC पेपरफुटी (MPSC) प्रकरणात प्रेमाचा अँगल समोर आल्यानंतर पोलिसांनी तक्रार देणारा आणि बॉयफ्रेंड गौरव पाटीलला पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यानंतर या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि गौरवची गर्लफ्रेंड ऋतुजा पाटीलला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. एमपीएससीमार्फत घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक पदाच्या पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य आरोपी ऋतुजा पाटीलला मुंबई पोलिसांच्या पथकाने नंदुरबारमधून ताब्यात घेतले आहे. मुंबई पोलिसांचे पथक आज सकाळपासून नंदुरबारमध्ये दाखल झाले होते. ऋतुजा पाटील यांना तिच्या ज्ञानदीप सोसायटीतील राहत्या घरातून ताब्यात घेण्यात आलंय. मुंबई पोलिसाच्या पथकाकडून नंदुरबारातील विविध ठिकाणी झाडाझडती आणि चौकशी केल्यानंतर अखेर ऋतुजा पाटीलला ताब्यात घेण्यात आलंय. ऋतुजा पाटीलला मुंबईतील विशेष गुन्हे शाखेच्या पथकाकडून मुंबईला नेण्यात येणार आहे. ऋतुजा पाटील यांच्या ताब्यानंतर औषध निरीक्षक पेपरफुटी प्रकरणाच्या तपासाला आता वेग येण्याची शक्यता आहे.