/मोठी बातमी: मुंबई पोलिसांनी मनोज जारंगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आमरण उपोषणाच्या 15 व्या दिवशी मोठी घोषणा केली होती की, गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिनी 15 सप्टेंबरला मंगळवारी अंतरवाली सराटीतून सकाळी भगवे वादळ निघणार अशी घोषणा केली होती. या आंदोलनासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना पत्र लिहीले होते आणि परवानगी मागितली होती. 19 सप्टेंबर रोजी मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासंदर्भात परवानगीसाठी पोलीस आयुक्तांना पत्र देण्यात आले होते, आता यावर मोठी अपडेट समोर आली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मनोज जरांगे पाटील यांची परवानगी नाकारली आहे. मराठा आंदोलकांसह मनोज जरांगे पाटील 15 सप्टेंबरपासून अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार असा इशारा देण्यात आला होता. आता त्याची परवानगी नाकारली आहे त्यामुळे पुढील निर्णयावर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. 19 सप्टेंबर रोजी मुंबईमधील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारल्यानंतर मनोज जरांगे मुंबईमधील जरांगे पाटील हे आंदोलन करणार असल्याचे ठाम आहेत असे सांगण्यात आले आहे. 'गतवर्षी परवानगी दिली होती, आता कशी नाकारण्यात आली', असा सवाल करत 'सरकार न्यायदेवतेचा निर्णय पायदळी तुडवतोय.
हे ही वाचा
आम्हाला आंदोलनापासून रोखता येणार नाही, १९ तारखेचं आंदोलन होणारच' असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. जरांगे पाटील यांनी मागील आंदोलनावेळी मराठा आंदोलकांकडून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्यात आले होते. मुंबईतील सीएसएमटी स्थानकाबाहेर रस्तारोको करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण केला होता, तसेच आंदोलना दरम्यान अनेक नियमांचे उल्लघंन केले होते. मुंबई येऊ घातलेला गणेशोत्सव लक्षात घेता, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू शकतो. तसेच या दरम्यान मराठा आंदोलन झाल्यास त्याचा भार हा पोलिस यंत्रणेवरही येऊ शकतो. त्यामुळे मुंबई पोलिसांकडून जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला परवानगी नाकारली जाण्याची शक्यता असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
मुंबईत १४ सप्टेंबरपासून भव्य गणेशोत्सव सुरू होत आहे. त्यामुळे मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात केला जाईल. आंदोलने झाल्यास जनसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. गेल्या वर्षीच्या आंदोलनात अंदाजे 5,000 आंदोलक सहभागी झाले होते आणि काही व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. शिवाय, अर्जदाराने यापूर्वी पुकारलेल्या 'मुंबई बंद'च्या आवाहनामुळे गंभीर कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.