/ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या खासदाराच्या मुलाला मोठी शिक्षा! एकाचवेळी 2 मोठे धक्के, राजकीय करिअर धोक्यात? खासदाराचे आणि त्यांच्या मुलाचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

Operation Tiger : एकनाथ शिंदे यांचे ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाले आहे. उद्धव ठाकरेंच्या 6 फुटीर खासदारांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला आहे. शिवसेना पक्ष दुसऱ्यांदा फुटल्याने महाराष्ट्राच्या राजाकरात खळबळ माजली आहे. ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या खासदाराला नाही तर त्यांच्या मुलाला मोठी शिक्षा मिळाली आहे. एकाचवेळी 2 मोठे धक्के, राजकीय करिअर धोक्यात आले आहे. बंडखोरी करणारे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या मुलाचा विधान परिषद निवडणुकीत पराभव झाला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाने देखील त्यांच्यावर कारवाई केली आहे,
कृष्णा नागेश पाटील अष्टीकर यांची पक्ष विरोधी कारवाया केल्याबद्दल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. संजय राऊत यांनी सोशल मिडिया पोस्ट शेअर करत त्यांच्या कारवाईची घोषणा केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत गद्दारी करणारे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्या मुलाचा नांदेड विधान परिषद निवडणुकीत पराभव झाला आहे. कृष्णा पाटील आष्टीकर हे महाविकास आघाडी कडून उमेदवार होते. पण वडिलांच्या बंडखोरीमुळे त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विजयाचा गुलाल उधळेल असा विश्वास कृष्णा पाटील यांनी वेळोवेळी व्यक्त केला होता. मात्र त्यांचा दारुण पराभव झाला आहे.
नांदेड विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार अमर राजूरकर यांनी 451 पैकी तब्बल 339 मते घेऊन दणदणीत विजय मिळवला. महाविकास आघाडी तर्फे ऐनवेळी काँग्रेस उमेदवाराला माघार घ्यायला लावून युबीटी चे खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे सुपुत्र कृष्णा पाटील आष्टीकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. कृष्णा पाटील यांनाच मतदान करण्याचे भी काँग्रेस तर्फे 16 जून रोजी करण्यात आले होते. मात्र 17 जून रोजी ऑपरेशन टायगर सुरू झाले आणि त्यात खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचेही नाव सामील होते. त्यामुळे कृष्णा पाटील अष्टीकर यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. कृष्णा पाटील महाविकास आघाडीचा उमेदवार असणे ही दिशाभूल असल्याचे ट्विट शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केले होते.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनीही या सहा खासदारांना महाविकास आघाडीचे गद्दार संबोधले होते. तरी स्थानिक काँग्रेसने कृष्णा पाटील आष्टीकर यांनाच मतदान केल्याची भूमिका जाहीर केली होती. आज मतमोजणीच्या दिवशीही कृष्णा पाटील आष्टीकर आपलाच विजय होणार असे ठामपणे सांगत होते. मात्र त्यांना केवळ 84 मते मिळाली. महाविकास आघाडी ची एकूण 124 मध्ये असताना कृष्णा पाटील यांना केवळ 84 मते मिळाली. निकाल लागताच शिवसेनेने त्यांची हकालपट्टी जाहीर केली.
तब्बल 339 मध्ये घेऊन अमर राजूरकर यांनी विजय मिळवला. अमर राजूरकर यापूर्वी दोन वेळा काँग्रेसकडून विधान परिषदेचे आमदार होते. कृष्णा पाटील यांच्या उमेदवारीवरून महाविकास आघाडीत गोंधळ होता त्याचा फायदा मला झाल्याचे राजूरकर म्हणाले. अशोक चव्हाण हेच मॅनेजमेंट गुरु असून त्यांच्यामुळेच आपला तीन वेळा विजय झाल्याचे राजूरकर म्हणाले.
कृष्णा पाटील आष्टीकर हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार नसून ही दिशाभूल असल्याचे ट्विट सुषमा अंधारे यांनी जाहीर केले होते हा सुद्धा बापासारखाच चतुर आणि धुर्त आहे असे अंधारे म्हणाल्या होत्या. ऑपरेशन टायगर मध्ये खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांचे नाव अगोदर पासून येत होते. असे असताना सुद्धा कृष्णा पाटील यांना महाविकास आघाडी कडून विधान परिषदेची उमेदवारी देण्यात आली. मी महाविकास आघाडीचाच असून ठाकरे यांचा सच्चा शिवसैनिक आहे असे कृष्णा पाटील वेळोवेळी म्हणत होते. महाविकास आघाडी कडून उमेदवारी घेऊन कृष्णा पाटील यांनी आपला चतुरपणा तर दाखवून दिला. पण मदर पण मतदारांनी त्यांना स्पष्टपणे नाकारून जमिनीवर आणले.