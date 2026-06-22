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ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या खासदाराच्या मुलाला मोठी शिक्षा! एकाचवेळी 2 मोठे धक्के, राजकीय करिअर धोक्यात? खासदाराचे आणि त्यांच्या मुलाचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या खासदाराला नाही तर त्यांच्या मुलाला मोठी शिक्षा मिळाली आहे.  एकाचवेळी 2 मोठे धक्के बसले आहेत.  राजकीय करिअर धोक्यात आले आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 22, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:57 PM IST
ठाकरेंशी बंडखोरी करणाऱ्या खासदाराच्या मुलाला मोठी शिक्षा! एकाचवेळी 2 मोठे धक्के, राजकीय करिअर धोक्यात? खासदाराचे आणि त्यांच्या मुलाचे नाव जाणून शाॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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