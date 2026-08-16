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नांदेडमध्ये फिल्मी स्टाइल थरार! घराच्या वाटणीवरुन वाद, पोटच्या पोराने बापासोबत केलं भयानक कृत्य

घराच्या वाटणीवरून झालेल्या वादातून मुलाने बापाच्या डोक्यात लाकडी दांडक्याने वार करून जन्मदात्याचा खून केला.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 16, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:44 PM IST
नांदेडमध्ये फिल्मी स्टाइल थरार! घराच्या वाटणीवरुन वाद, पोटच्या पोराने बापासोबत केलं भयानक कृत्य
Image Credit: nanded crime

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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