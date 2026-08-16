/नांदेडमध्ये फिल्मी स्टाइल थरार! घराच्या वाटणीवरुन वाद, पोटच्या पोराने बापासोबत केलं भयानक कृत्य

नांदेड येथे नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना घडली आहे. घराच्या वाटणीवरुन मुलानेच जन्मदात्या पित्याची निर्घृणपणे हत्या केली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. इतकंच नव्हे तर वडिलांचा खून केल्यानंतर आरोपी फरार झाला होता. पोलिसांनी फिल्मी स्टाइल पाठलाग करत आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.
घराच्या वाटणीवरून झालेला वाद इतका टोकाला गेला की त्या वादातून मुलाने बापाच्या डोक्यात लाकडी दांडक्याने वार करून त्यांची हत्या केली. नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील शिवणगाव येथे ही धक्कादायक घटना शनिवारी दुपारी घडली आहे. आई घरी नसताना मुलाने वडिलांची हत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे.
शिवणगाव येथे सूर्यवंशी कुटुंब राहते. घरातील अर्धा हिस्सा आपल्या नावावर करून देण्याची मागणी मुलगा मनोज याने केली. यावरून घरात वाद घातला. 15 ऑगस्ट रोजी सकाळीही घराच्या कारणावरून त्यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर आई सुंदरबाई शेतमजुरीसाठी गेल्यानंतर मुलगा मनोज याने घराच्या वाटणीच्या कारणावरून वडिलांच्या डोक्यात लाकडाने मारून त्यांचा खून केला.
वडिलांची हत्या केल्यानंतर आरोपी मनोज रेल्वे पटरीच्या मार्गावरून मुदखेड रेल्वे स्थानकाकडे जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. आरोपी पळून जाऊ नये म्हणून पोलीसांनी वेशांतर करून आरोपीचा पाठलाग केला आणि त्याला रेल्वे पटरीवरून ताब्यात घेतले. या प्रकरणी पोलिसांनी खूनाचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
जळगावच्या चाळीसगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आंबेहोल येथे गहाण ठेवलेली मोटर सायकल सोडविण्यासाठी पैसे मागण्याच्या वादातून आई आणि तिच्या 17 वर्षीय मुलाने पतीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. मयत करणसिंग रामसिंग पवार यांनी गहाण ठेवलेली मोटारसायकल सोडवण्यासाठी पत्नी अरुणाबाई करणसिंग पवार यांच्याकडे पैशांची मागणी केली. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. यावेळी अल्पवयीन मुलानेही वादात हस्तक्षेप केला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, या वादातून अरुणाबाई यांनी दोरीने करणसिंग यांचा गळा आवळला, तर 17 वर्षीय मुलाने सायकलच्या पंपाने त्यांच्या डोक्यावर मारहाण केली. यात करणसिंग यांचा मृत्यू झाला.