/कार नदीत टाकण्यापूर्वी दोन मुलांवर....; नांदेड शिक्षकाच्या आत्महत्येला नवं वळण, रिपोर्ट पाहून पोलिसही हादरले

नांदेडमध्ये जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षकाने आपल्या दोन मुलांसह पुलावरुन नदीत कार टाकून आत्महत्या केल्याची घटना घडली होती. आता या प्रकरणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.
शिक्षक सुनील मोरे यांनी कार नदीत टाकण्यापूर्वी दोन्ही लेकरांची चाकूने भोसकून हत्या केली. त्यानंतर कार पुलावरून नदीत टाकून शिक्षकाने आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे. शुक्रवारी नांदेडमध्ये ही घटना घडली होती. हिमायतनगर तालुक्यातील पोटा येथील जिल्हा परिषद शाळेत कार्यरत असलेल्या 42 वर्षीय सुनील मोरे या शिक्षकाने नांदेड - मूदखेड मार्गावरील आमदूरा पुलावरून भरधाव वेगाने गोदावरी नदीत गाडी घातली होती.
सुनील मोरे यांच्यासोबत त्यांच्या गाडीत त्यांची 14 वर्षीय मुलगी सारा आणि 10 वर्षीय मुलगा सुमेध हे दोघे पण होते. गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार, केंद्रप्रमुख आणि सहकारी शिक्षक यांच्या त्रासाला कंटाळून मुलांसह आत्महत्या करत असल्याच स्टेटस त्यांनी व्हॉट्सअॅपवर ठेवले होते. शिवाय तसा एक मेसेज देखील मयत सुनील मोरे यांनी मित्रांच्या ग्रुपवर टाकला होता.
सुनील मोरे यांच्या मृत्यू प्रकरणी नांदेड ग्रामीण पोलिसांनी चार जणांवर ॲट्रॉसिटी आणि मरनास कारणीभूत असल्याचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान आपल्या दोन्ही मुलांसह त्यांनी गाडी नदीत घातली अस प्रथमदर्शनी वाटत होते. मात्र या निर्दयी पित्याने गाडी नदीत घालण्यापूर्वीच आपल्या दोन्ही मुलांची हत्या केल्याचे श्वविच्छेदन अहवालतून उघड झाले.
चाकूने मुलगी सारा आणि मुलगा सुमेध यांच्या छातीवर आणि पोटात वार करून त्यांची हत्या केली आणि नंतर दोन्ही मुलांच्या मृतदेहासह गाडी नदीत घालुन आपलेही जीवन संपवले. तिघांचे मृतदेह काढून काल शवविच्छेदन करण्यात आले. आज पोलिसाना शवविच्छेदनाचा अहवाल प्राप्त झाला. त्यात दोन्ही मुलांची हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तेव्हा पोलिसांनी स्वतः फिर्याद देऊन मयत सुनील मोरे यांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.