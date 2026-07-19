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कार नदीत टाकण्यापूर्वी दोन मुलांवर....; नांदेड शिक्षकाच्या आत्महत्येला नवं वळण, रिपोर्ट पाहून पोलिसही हादरले

व्हाट्सअप स्टेट्स ठेऊन एका शिक्षकाने आपल्या दोन लेकरांसाह आत्महत्या केल्याची हृदयद्रावक घटना नांदेडमध्ये घडली. मात्र आता या प्रकरणात एक धक्कादायक वळण समोर आलं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:02 AM IST
कार नदीत टाकण्यापूर्वी दोन मुलांवर....; नांदेड शिक्षकाच्या आत्महत्येला नवं वळण, रिपोर्ट पाहून पोलिसही हादरले
Image Credit: nanded teacher suicide

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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कार नदीत टाकण्यापूर्वी दोन मुलांवर....; नांदेड शिक्षकाच्या आत्महत्येला नवं वळण, रिपोर्ट पाहून पोलिसही हादरले
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