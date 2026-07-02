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देवदर्शनाला जाताच डाव साधला, घरातून लाखोंची रक्कम लंपास; चोराची ओळख पटताच कुटुंबीय हादरले

नांदेडमध्ये एक अजब घटना उघडकीस आली आहे. मुलाने स्वतःच्याच घरात चोरी केल्याचे समोर आले असून या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:02 PM IST
देवदर्शनाला जाताच डाव साधला, घरातून लाखोंची रक्कम लंपास; चोराची ओळख पटताच कुटुंबीय हादरले
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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