/देवदर्शनाला जाताच डाव साधला, घरातून लाखोंची रक्कम लंपास; चोराची ओळख पटताच कुटुंबीय हादरले

वडिल-मुलाच्या नात्याला काळिमा फासणारी एक घटना समोर आली आहे. वडिलांनी मोठ्या कष्टाने जमावलेल्या पैशांवर पोटच्याच मुलाने डल्ला मारल्याचे उघडकीस आले आहे. मैत्रिणीच्या मदतीने मुलानेच हा कारनामा केला आहे. मात्र पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, स्वतःच्या घराचे स्वप्न साकार कण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील माधव कौठकर यांनी पै पै जमा करून 9 लाख 70 हजार रुपये जमा केले. नायगावमध्ये एका ठिकाणी प्लॉटचा सौदा करण्यात आला होता. काही दिवसातच प्लॉटची रजिस्ट्र्री होणार होती. त्यात कौठकर कुटुंब देवदर्शनासाठी बाहेरगावी गेले. भरदिवसा घराफोडी करून चोरट्यानी लोखंडी पेटीत ठेवलेले 9 लाख 70 हजार रुपये लंपास केले. आयुष्याची जमापुंजी चोरीला गेल्याने कौठकर कुटुंबाला धक्काच बसला होता.
घरात चोरी झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पोलिसांत धाव घेतली. पोलिसांनीही या घटनेची दखल घेत तपास सुरू केला होता. पोलिसांनी चोराचा सुगावा लावला आणि सर्वाना आश्चर्यचा धक्का बसला. ही चोरी त्यांच्याच मुलाने केल्याचे समोर आले. आपल्या सोळा वर्षीय अल्पवयीन मैत्रिणीच्या मदतीने आरोपी शुभमने ही चोरी केली होती. पोलिसांनी मैत्रिणीच्या घरून चोरीला गेलेली रक्कम हस्तगत केली आहे. मात्र घरात चोराचे नाव ऐकताच पायाखालची जमीन सरकली होती.
धक्कादायक म्हणजे चोरीला गेलेल्या पैश्यांचे काय खरेदी करायचे याची लिस्टदेखील शुभम आणि त्याच्या मैत्रिणीने बनवल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अवघे 20 वर्ष वय असणारा शुभम आणि त्याच्या अल्पवयीन मैत्रिणीने ही चोरी केल्याने सर्वजण अवक झाले आहेत. पण अल्पवयीन आणि नवयुवकांकडून घडणाऱ्या या सारख्या घटनांमुळे समाजालाही आता अंतर्मुख होण्याची वेळ आलीये.