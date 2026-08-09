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वडील बाहेरगावी असताना मुलाने आईसोबत केला भयंकर प्रकार, शेजाऱ्यांनी डोकावून पाहताच अंगाचा थरकाप उडाला

जन्मादात्या आईचा खून करून मुलाने गळफास घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:44 PM IST
वडील बाहेरगावी असताना मुलाने आईसोबत केला भयंकर प्रकार, शेजाऱ्यांनी डोकावून पाहताच अंगाचा थरकाप उडाला
Image Credit: nanded crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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