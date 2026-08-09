/वडील बाहेरगावी असताना मुलाने आईसोबत केला भयंकर प्रकार, शेजाऱ्यांनी डोकावून पाहताच अंगाचा थरकाप उडाला

जन्मदात्या आईचा खून करून मुलाने गळफास घेतल्याची धक्कादायक घटना काल रात्री नांदेडमध्ये घडली आहे. नांदेड शहरातील तरोडा नाका परिसरातील राहुल कॉलनीमध्ये शनिवारी रात्री ही घटना घडली आहे. एका 26 वर्षीय मुलाने आपल्याच जन्मदात्या आईची हत्या केली आहे. त्यानंतर दुसऱ्या खोलीत जावून स्वतः गळफास घेत आत्महत्या केली आहे. या धक्कादायक प्रकाराने परिसरात एकच मोठी खळबळ उडाली आहे.
रात्री अकराच्या सुमारास 26 वर्षीय मुलगा प्रतीक चौथरे याने 50 वर्षीय आपल्या आईला मारहाण केली. बॅट आणि लोखंडी रॉडने त्याने डोक्यावर आणि इतर ठिकाणी मारहाण करत गंभीर जखमी केले. आईच्या मृत्युंनंतर मुलाने दुसऱ्या खोलीत जाऊन गळफास घेतला.
घरातील आवाज एकूण शेजाऱ्यांना शंका आल्याने त्यांनी खिडकीची काच फोडून पहिल्यानंतर त्यांना धक्काच बसला. तिथे रक्ताच्या थारोळ्यात आईचा मृतदेह पडलेला होता. तर, दुसऱ्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत प्रतीक दिसून आला. हे दृश्य पाहून शेजारीही हादरले. त्यांनी लगेच पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसही तात्काळ घटनास्थळी धावले आणि पुढील कारवाई केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत प्रतीकचे वडील नोकरी निमित्त बाहेरगावी असतात. घटना घडली तेव्हा ते घरी नव्हते. नेमक्या कोणत्या कारणाने ही घटना घडली याचा कुठलाही सुगावा अद्याप पोलीसांना लागला नसून अधिक तपास सूरु आहे.
नांदेड शहरात भरदिवसा एका तरुणाचा खून करण्यात आला. आरोपींनी धारदार शस्त्राने वार करून तरुणाचा खून केला होता. काल दुपारी धनेगाव रोडवरील पेट्रोल पंपावर हा थरार घडला. या हत्येचे cctv फुटेज समोर आले आहे. 32 वर्षीय इंदर सिंग बावरी या युवकाची हत्या झाली होती.
इंदरसिंग शहरातील कौठा भागातील रहिवाशी होता. काल दुपारी इंदर सिंग बावरी हा पेट्रोल टाकण्यासाठी दुचाकी घेऊन दूध डेअरी ते धनेगाव रोडवरील पंपावर गेला होता. त्या ठिकाणी दुचाकीवर चार आरोपी आले आणि त्यांनी धारदार शस्त्राने वार केले. यात इंदरसिंग याचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेचे cctv फुटेज व्हायरल झाले आहेत.