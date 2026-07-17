नांदेड जिल्ह्यातून अत्यंत थरकाप उडणारी आणि धक्कादायक घटना समोर आल्यानंतर परिसरात एकच भयान शांतता पसरलीय. एका जिल्हा परिषद शाळेच्या शिक्षकाने आपल्या दोन मुलांसह आत्महत्या केली आहे. या शिक्षकाने दोन निष्पाप मुलांसह कार नदीत टाकून आपलं जीवन संपवलं. या घटनेनंतर संपूर्ण नांदेड जिल्ह्यात आणि शिक्षण वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे. मुदखेड तालुक्यातील अंदुरा परिसरातील नदीपात्रात मृतदेह आढळली आहेत.
शिक्षकाने हे टोकाचे पाऊल उचलण्यापूर्वी व्हॉटसअॅपवर स्टेटसवर निर्णयामागील कारण सांगितलं आहे. या हृदयद्रावक स्टेटसमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार मृत शिक्षक हिमायतनगर तालुक्यात कार्यरत होते. त्यांनी स्टेटसवर लिहिलंय की, मी माझ्या वरिष्ठांच्या जाचाला आणि छळाला कंटाळून माझ्या दोन्ही मुलांसह आत्महत्या करत आहे. यानंतर शिक्षण वर्तुळात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येतोय.
नातेवाईक आणि मित्रांनी या स्टेटस पाहिल्यानंतर शिक्षकाचा शोध घेण्यास सुरु केली होती. पण त्यांना उशीर झाला आणि त्यांनी जगाचा निरोप घेतला होता. शुक्रवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास अंदुरा नदीपात्रात कार बुडाल्याचं स्थानिकांना आढळलं. घटनेची माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर रेस्क्यू टीमने अनेक अथक प्रयत्न नंतर नदीपात्रातून कार बाहेर काढली. पण कारचा दरवाजा उघडल्यावर पोलीसही हादरले. त्यात शिक्षक आणि त्यांची दोन लहान मुलांचे मृतदेह होतं. हे विदारक आणि हादरून टाकणारे दृष्य पाहून स्थानिकांच्या डोळे पाणावले.
त्यानंतर शोध घेतल्यास आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे. पण या घटनेमुळे नांदेडसह शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. त्या शिक्षकाचे नाव सुनील मोरे तर मुलगी सारा आणि मुलगा सुमित असं होतं. तर सुनील मोरे हे मूळचे भोकर तालुक्यातील बेंबर गावचे राहणारे होते. या घटनेमुळे मोरे कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय.