/आष्टीकर कुटुंबात फूट की...? ऑपरेशन टायगरमध्ये खासदार आष्टीकरांचं नाव आल्यानं मुलाच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह

खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी पक्षांतराची भूमिका घेत ठाकरेंची साथ सोडण्याची तयारी केलीय. पण, नागेश पाटील आष्टीकरांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबातच फूट पडल्याचं पाहायला मिळतंय. कारण, नागेश पाटील आष्टीकरांनी ठाकरेंना सोडण्याचा निर्णय घेतला असला, करणार असल्याचं निश्चित झालं असलं तरी त्यांचे सुपुत्र कृष्णा आष्टीकरांनी मात्र वडिलांच्या या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतलीय.
नांदेड विधान परिषद निवडणुकीत खासदार आष्टीकर यांचे सुपुत्र कृष्णा पाटील आष्टीकर हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहेत. ऐनवेळी काँग्रेसच्या उमेदवाराचा अर्ज मागे घेऊन कृष्णा पाटील यांना पुरस्कृत करण्यात आलेलं. पण ऑपरेशन टायगरमध्ये खासदार आष्टीकर यांचे नाव आल्यानं त्यांच्या उमेदवारीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं. ठाकरे सेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी तर कृष्णा आष्टीकर मविआचे उमेदवार असणं ही दिशाभूल असल्याचं म्हणत बापाप्रमाणेच मुलगा चतुर आणि धूर्त आहे अशी पोस्ट करत, मतदानाआधीच कृष्णा आष्टीकरांना एकप्रकारे गद्दार ठरवलेलं.
अंधारेंच्या या आरोपांमुळं कृष्णा पाटील आष्टीकर हे ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आहेत की नाही? याबद्दल सवाल उपस्थित केला जात होता. हा संभ्रम दूर करत आता कृष्णा पाटील आष्टीकरांनी आपण ठाकरेंची शिवसेना आणि महाविकास आघाडीसोबतच असून उद्धव ठाकरे आणि मिलिंद नार्वेकर यांच्याशी फोनवरून बोलणं झाल्याचं स्पष्ट केलंय.
एकीकडे शिंदेंच्या शिवसेनेकडून नागेश पाटील आष्टीकरांच्या अभिनंदनाचे बॅनर झळकत असतानाच, दुसरीकडे आष्टीकर पिता पुत्राविरोधात ठाकरेंचे शिवसैनिक प्रचंड आक्रमक झालेत. पिस्तूल असती गद्दार खासदारांना गोळ्या घातल्या असत्या, असा इशारा देत गद्दार खासदारांना समोर आल्यावर जोडे मारण्याची धमकीच नांदेडच्या उपजिल्हाप्रमुखांनी दिलीय. तसंच बाप एका पक्षात आणि मुलगा एका पक्षात असं होणार नाही असं म्हणत, हिंगोलीच्या जिल्हाप्रमुखांनी नागेश पाटील आष्टीकरांना राजीनामा देवून लोकसभा लढण्याचं आव्हान दिलंय.