काँग्रसने सुनेत्रा पवारांना गुंगी गुडिया म्हटल्यानंतर धनंजय मुंडेंनी दिलं प्रत्युत्तर, म्हणाले 'एखाद्याने जगावं की...'

बीडच्या कायदा सुव्यवस्थेवर उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा सुनेत्रा पवारांना प्रश्न विचारण्यात आला असता धनंजय मुंडेंनी पत्रकाराला रोखलं. बीडमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत धनंजय मुंडेंनी पत्रकाराला प्रश्न विचारण्यास रोखत थांबण्यास सांगितलं. यानंतर सुनेत्रा पवारांनाही उत्तर दिलं नाही. सुनेत्रा पवार दोन दिवस बीड दौऱ्यावर असताना हा प्रसंग घडला. यावरुन महाराष्ट्र काँग्रेसने टीका करत सुनेत्रा पवारांना गुंगी गुडिया म्हटलं आहे. 'सुनेत्रा पवार, अजून किती दिवस गुंगी गुडीया बनून राहतील,' असा प्रश्न महाराष्ट्र काँग्रेसने एक्सच्या माध्यमातून विचारला आहे. यानंतर धनंजय मुंडे यांनी माध्यमाशी संवाद साधताना यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
धनंजय मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत प्रश्न नसतील हे आपण आधीच स्पष्ट केलं होतं असं सांगितलं आहे. तसंच काँग्रेसच्या मनात किती द्वेष आहे हे वक्तव्यातून दिसत असल्याचं म्हटलं आहे. "पूर्णपणे बुडालेल्या काँग्रेसला मला सांगायचं आहे की, आपण ज्या स्वत:च्या अधिकृत पेजवरुन आमच्या वहिनीवर टीका केली. यापुढे टीका करताना आपण स्वत:कडे सुद्धा पाहा".
"कदाचित या पेजवर झारखंडमध्ये जिथे काँग्रेसचं राज्य आहे त्या ठिकाणी ज्याप्रकारे पेपरफुटी झाली आहे त्याबद्दल बोलले असतील तर लक्षात आलं असतं की, ज्याप्रकारे दिल्लीत नीटसंदर्भात आंदोलन झालं तिथे काँग्रेसने भूमिका पार पडली, मात्र झारखंडबद्दल काही बोलत नाहीत. यावरुन ते किती इमानदार आहेत हे दिसत आहे", अशी टीका त्यांनी केली.
"काँग्रेसच्या मनात राज्याच्या पहिल्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा वहिनींसंदर्भात किती द्वेष आहे हे दिसत आहे. त्यांना उपमुख्यमंत्री होऊन काही दिवस झालेले नाहीत. अजित पवारांच्या अकाली निधनानंतर सर्व दु:ख सहन करत उपमुख्यमंत्री झाल्या आणि महाराष्ट्राची सेवा करत आहेत. पण ही सेवा त्यांना दिसत नाही आणि गुंगी गुडिया म्हटलं जातं. काँग्रेसने विसरु नये की, इंदिरा गांधी पहिल्या महिला पंतप्रधान झाल्या तेव्हा विरोधकांनी गुंगी गुडिया शब्द वापरत टीका करत होतं. त्यावेळीही इंदिरा गांधींनीही आपण पंतप्रधान किती सक्षम आहोत हे दाखवलं होतं. भविष्यात काँग्रेस आणि आमचा द्वेष करणारे सर्व दु:ख सहन करत सुनेत्रा पवार किती चांगल्या काम करतात हे दाखवून देतील", असं प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं आहे.
माझ्यावर टीका करा, पण मुला बाळांवर करत आहात, मातीवर करत आहात. ज्या मातीत मी लहानाचा मोठा झालो त्या परळीला बदनाम केलं जात आहे अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. माझ्या विधानाचे विपर्यास लावले जात आहेत. एखाद्या माणसाने मरावं की जगावं असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. आता गोष्टी सहनशक्तीच्या बाहेर आहेत. माझ्याविरोधात मीडिया ट्रायल सुरु आहे असंही ते म्हणाले. मला संपवण्यासाठी जातीपातीचं राजकारण केलं जात आहे असा आरोपही त्यांनी केला.