'हरवण्याची आता बिशाद कुणाची...', धनंजय मुंडे दमदार कमबॅकच्या तयारीत! VIDEO ची तुफान चर्चा

मागील अनेक काळापासून मंत्रीपदापासून दूर असणारे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते धनंजय मुंडे यांच्या पोस्टची सध्या चांगलीच चर्चा रंगली आहे. नव्या संधीच्या प्रयत्नात असणारे धनंजय मुंडे यांनी आता आपण दमदार कमबॅकच्या तयारीत असल्याचा दावा केला. तशी पोस्टच त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. यासोबत त्यांनी कविताही शेअर केली आहे. मात्र सर्वाधिक चर्चा त्यांनी यासोबत शेअर केलेल्या व्हिडीओची आहे. कारण यामध्ये ते जीममध्ये घाम गाळताना दिसत आहेत.
धनंजय मुंडे यांनी इंस्टाग्रामला जीममध्ये व्यायाम करतानाचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यामध्ये ते आपल्या फिटनेसवर आणि शरिरयष्टीवर मेहनत घेताना दिसत आहेत. आर्म्स, लेग्ससह सर्व व्यायाम करताना व्हिडीओत त्यांची पिळदार शरीरयष्टी दाखवण्यात आली आहे.
या व्हिडीओच्या कॅप्शनला त्यांनी कविता शेअर केली आहे. 'काटे खोलवर रुतले आहेत, तरी पाऊल पुढे टाकतो आहे. भेगाळलेले पाय आणि घायाळ मन; अजूनही धैर्य टिकवून आहे. निंदा-दूषणे आता न भिडती, अडखळत मार्ग काढतोच आहे. हरवण्याची आता बिशाद कुणाची, स्वतःशी सुद्धा लढतो आहे," असे या कवितेचे शब्द आहेत.
दरम्यान यानंतर त्यांनी इंग्रजीत दोन वाक्यं लिहिली आहेत. यामधून त्यांनी आपण दमदार कमबॅक करणार असल्याचा दावा केला आहे. "कठीण काळ कायम राहत नाही आणि दृढनिश्चयी मनाला कोणतीही शक्ती रोखू शकत नाही. आता अधिक जोरदार पुनरागमन होणार आहे! (Tough times don’t last, and no force can stop a determined mind.A stronger comeback is on the way!) असं त्यांनी लिहिलं आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या कवितेच्या शब्दातून त्यांनी आपला राजकीय संघर्ष मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत आहे. तसंच यानिमित्ताने त्यांनी आपल्या टीकाकार आणि विरोधकांनाही उत्तर दिल्याचं दिसत आहे.
बीडचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात त्यांचे निकटवर्तीय वाल्मिक कराड यांचं नाव समोर आल्यानंतर मुंडेंच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरु लागली होती. यानंतर 4 मार्च 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचा राजीनामा राज्यपालांनी त्याच दिवशी स्वीकारला. ते त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री होते. मागील दीड वर्षांपासून ते मंत्रिपदापासून दूर आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात धनंजय मुंडे यांनी आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली होती. "राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एक नंबर नेण्यासाठी सर्वांनी संघर्ष आणि संकल्प करण्याची गरज आहे. स्टेजवर सर्व खेळाडू आहेत, समोर बसलेले देखील खेळाडू आहेत. ते पाहत आहेत आम्हाला कधी संधी मिळणार, मात्र मी कायम 12 वा खेळाडू राहणार याची जाणीव आहे. खेळ असो किंवा राजकारण असो एक मात्र निश्चित आहे, ज्या सूर्यकुमार यादवने वर्ल्ड कप जिंकून दिला त्यालासुद्धा संघात स्थान मिळालं नाही आणि वयाच्या 15 वर्षीसुद्धा वैभव सूर्यवंशीला संधी मिळते," असं त्यांनी म्हटलं होतं.