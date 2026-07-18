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नीट पेपरफुटीनंतर आता गुणांचा घोटाळा? उत्तरपत्रिकेनुसार 522 गुण, पण स्कोअरकार्डवर फक्त...

पेपरफुटीनंतर आता गुणांचा घोटाळा? 'नीट' निकालावर बीडच्या विद्यार्थ्याने आक्षेप नोंदवला आहे. तसंच, या निकालाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं नीटचा निकाल पुन्हा वादात सापडला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:47 PM IST
नीट पेपरफुटीनंतर आता गुणांचा घोटाळा? उत्तरपत्रिकेनुसार 522 गुण, पण स्कोअरकार्डवर फक्त...
Image Credit: NEET results controversy

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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