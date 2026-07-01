/पुतण्याने तलवारीने काकाची बोटं छाटली, चुलत भाऊ गंभीर; बीडमध्ये चार एकर शेतीसाठी रक्तरंजित संघर्ष!

बीड जिल्ह्यात शेतीच्या वादाने धक्कादायक वळण घेतलं आहे. चार एकर शेतीच्या वादातून पुतण्याने चुलत्यावर तलवारीने हल्ला करत हाताची बोटं छाटली तर चुलत भावालाही गंभीर जखमी केलं. बीड तालुक्यातील रुई शहाजानपूर येथील या घटनेचा थरारक व्हिडिओही समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी अद्याप मोकाट असल्याने बीड पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
24 जून रोजी रुई शहाजानपूर येथे ही रक्तरंजित घटना घडली. रामू सोपान घुमरे यांच्या मालकीच्या चार एकर शेतीच्या विक्रीवरून कुटुंबात अनेक दिवसांपासून वाद सुरू होता. हा वाद अखेर हिंसक झाला. आरोपानुसार, पुतण्या अतुल घुमरे याने तलवारीने चुलते रामू घुमरे यांच्यावर हल्ला करत त्यांच्या हाताचं बोट छाटलं. त्यानंतर चुलत भाऊ बाळासाहेब घुमरे यांच्यावरही तलवारीने वार करून त्यांना गंभीर जखमी केलं.
हल्ल्यानंतर दोन्ही जखमींना प्रथम बीड जिल्हा रुग्णालयात आणि नंतर खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र जखमा गंभीर असल्याने त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयात हलविण्यात आलं. तब्बल आठवडाभर उपचार घेतल्यानंतर दोघेही घरी परतले आहेत. या संपूर्ण घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. घटना गंभीर असतानादेखील पोलिसांनी योग अशी कारवाई केलीच नसल्याचा आरोप पीडित शेतकरी कुटुंबाने केला आहे. त्यामुळेच पीडित कुटुंब पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ठाण मांडून बसले आहे.
पीडित जखमी शेतकऱ्यांनी त्यांच्यावरील उपचार पूर्णपणे झाल्यानंतर त्यांनी बीड ग्रामीण पोलिस ठाणे गाठले. याप्रकरणी बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात मुख्य आरोपी अतुल घुमरे याच्यासह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचे गांभीर्य पाहता पोलिसांनी काल रात्रीपासून आरोपींची शोध मोहीम सुरू केली आहे. लवकर आरोपीना अटक करू अशी ग्वाही बीड पोलिसांनी दिली आहे.