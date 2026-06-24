/...तर मी अपक्ष लढेन! शिंदे सेनेत प्रवेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी ओमराजे निंबाळकरांचं विधान; उद्धव ठाकरेंचाही उल्लेख

महायुतीमध्ये आलो असलो तरी माझा माझ्या जिल्ह्यात संघर्ष कायम राहणार आहे, असं धाराशीवचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून बंड करुन बाहेर पडलेल्या आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये सहभागी झालेल्या सहा खासदारांपैकी एक असलेल्या ओमराजेंनी केलेल्या या विधानामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महायुतीत आलो असलो तरी राणा जगजीत सिंग यांच्या विरोधातच राहणार, असं ओमराजेंनी म्हटलं आहे. ओमराजे निंबाळकरांनी राणा पाटलांना असलेला आपला विरोध कायम असल्याचं अधोरेखित केलं आहे. "राज्यात काय होईल मला माहीत नाही, पण जिल्ह्यात मी मांडीला मांडी लावून नाही बसू शकत. राणा पाटलांच एकही मत मला नको," असं ओमराजेंनी म्हटलं आहे. "माझ्या खासदार निधीची माहिती 2019 ते 2024 काढायला पाहिजे होती. या कार्यकाळातला एकही पैसा माझा शिल्लक राहिला नाही. खासदार निधीसाठी कार्यकाळ हा 5 वर्षाचा असतो. माझा कार्यकाळ अजून संपलेला नाही. तर निधीचे प्रश्न कसे येतात?" असा सवालही ओमराजेंनी उपस्थित केला.
ओमराजेंनी पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणामध्ये सर्व दोषींची निर्दोष मुक्तता झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर सूचक विधान केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. "मला न्याय हवा होता म्हणून मी राजकारणात आलो. जर न्याय नाही मिळाला तर माझी पुढची भूमिका तुम्हाला दिसेल. 2029 ला जागा नाही सुटली तर अपक्ष लढेन. उद्धव ठाकरे यांचा दौरा झाल्यावर मी सविस्तर बोलेन," असंही ओमराजे निंबाळकरांनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरेंनी ज्या मतदारसंघांमधील खासदार सोडून गेले त्या भागांचा दौरा करण्याचा निर्णय घेतला असून या दौऱ्याअंतर्गत ते 28 जून रोजी धाराशीव मतदारसंघाचा भेट देणार आहेत. यानंतरच आपण आपली भूमिका मांडू असं ओमराजेंनी म्हटलं आहे.
निधी मिळत नसल्यानं आपण ठाकरेंची साथ सोडून सत्तेत असलेल्या शिंदेंसोबत जात असल्याचा आरोप फुटीर खासदारांनी केला होता. मात्र शिंदेंसोबत गेलेल्या या खासदारांना मिळालेल्या निधीची माहिती एम्पॉवर्ड इंडियन या वेबसाईटवरुन समोर आली आहे. या वेबसाईटनुसार, ओमराजे निंबाळकरांना एकूण 18.5 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून त्यापैकी त्यांनी फक्त 1.97 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ओमराजेंच्या 130 कामांपैकी केवळ 21 कामं पूर्ण झाल्याचं या माहितीमध्ये म्हटलं आहे.