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...तर मी अपक्ष लढेन! शिंदे सेनेत प्रवेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी ओमराजे निंबाळकरांचं विधान; उद्धव ठाकरेंचाही उल्लेख

ओमराजे निंबाळकरांनी आपली भूमिका मांडताना महायुतीमध्ये सहभागी झाल्यानंतरही धाराशीव जिल्ह्यामधील आपला संघर्ष कायम राहणार असल्याचं अधोरेखित केलं आहे. ते नेमकं काय म्हणालेत पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:42 AM IST
...तर मी अपक्ष लढेन! शिंदे सेनेत प्रवेशाच्या दुसऱ्याच दिवशी ओमराजे निंबाळकरांचं विधान; उद्धव ठाकरेंचाही उल्लेख

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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