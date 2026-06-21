मोठी बातमी! ओमराजे निंबाळकरांकडून निर्णयाची घोषणा

धाराशिव मतदारसंघातील माझ्या सगळ्या जीवाभावाच्या लोकं बैठकीला उपस्थित होते. मी सगळ्यांशी चर्चा केली, त्यांचं मत जाणून घेतली. त्यानंतर मी निर्णय घेतला आहे की, सगळ्यांच्या सूचना मी ऐकली. स्थानिक निवडणुकीत धाराशिवमधील पंचायत समिती, नगरपरिषदेत जिंकू शकलो नाही. चांगले काम करणारे नेत्यांचा पराभव झाला. आम्ही २४ तास काम करुन प्रामाणिक काम केलं आहे. आम्ही कामात कधी कमी पडलो नाही. पण दुदैवाने सत्तामुळे या पराभवला सामोरे जावं लागलं. सर्वसामान्यांच्या कामाच्या कामासाठी आम्ही इथे बसलो आहेत. हे काम लोकांनी पाहिलं आहे.