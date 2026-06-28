/ओमराजे निंबाळकरांविरोधात कोण निवडणूक लढवणार? उमेदवाराचे नाव जाहीर? उमेदवाराचे नाही तर पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Omraje Nimbalkar and Malhar Patil: उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडत खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. ओमराजे निंबाळकर शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झाल्याने धाराशिवच्या राजकारणात नवा समीकरण तयार झाल आहे. भविष्यात ओमराजे निंबाळकर यांच्याविरोधात कोण निवडणूक लढवणार? याची चर्चा सुरु असतानाच
एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिवसैनिक ओमराजेंच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपकडून आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांचे "भावी खासदार" असे बॅनर झळकले आहेत. त्यामुळे ओमराजे निंबाळकर यांची विरोधकांसह मित्रपक्षाकडूनही कोंडी होत असल्याचं चित्र आहे.
शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर सोशल मीडियापासून राजकीय मैदानापर्यंत टीकेची झोड उठली. आता उद्धव ठाकरे यांच्या धाराशिव दौऱ्यापूर्वी ठाकरे गटानं गावोगावी बैठका सुरू करत संघटनात्मक ताकद दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. धाराशिव हा उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचा बालेकिल्ला असल्याचा दावा करत शिवसैनिक ओमराजेंना राजकीय उत्तर देण्याच्या तयारीत आहे. शक्तिप्रदर्शन केले जात आहे.
ओमराजे निंबाळकर यांना शह देण्यासाठी ठाकरेंनी नवीन रणनीती आखली आहे. ओमराजे निंबाळकर यांचे चुलत बंधू नंदूराजे निंबाळकर यांना ओमराजेंच्या विरोधात तयार करण्याची रणनीती सुरू आहे. दरम्यान, महायुतीतही वेगळेच संकेत दिसू लागले आहेत. भाजपचे आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांच्या वाढदिवसानिमित्त जिल्हाभर "भावी खासदार मल्हार पाटील" असे बॅनर झळकले आहेत. खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी महायुतीत प्रवेश केल्यानंतर हे बॅनर लागल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेली ही बॅनरबाजी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने राजकीय संघर्षाच्या संकेत मानले जात आहेत. लोकसभा निवडणुकीला अद्याप वेळ असला तरी या बॅनरबाजीमुळे भविष्यातील दावेदारीचा राजकीय संदेश दिला जात असल्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेत नुकतेच दाखल झालेल्या ओमराजेंसमोर आता विरोधकांसोबतच मित्रपक्षातील राजकारणाचंही आव्हान उभं राहत असल्याचं चित्र आहे.
एकीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या सभेतून ओमराजेंना राजकीय प्रत्युत्तर देण्याची तयारी. तर दुसरीकडे भाजपकडून ''भावी खासदार''च्या बॅनरमधून भविष्यातील दावेदारीचे संकेत. या घडामोडींमुळे धाराशिवच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. ओमराजे निंबाळकर यांचं पक्षांतर आता केवळ शिवसेनेपुरतं मर्यादित राहिलं नसून, महायुतीतील जागावाटप आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांवरही त्याचे परिणाम दिसू लागलेत.