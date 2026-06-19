'झिडकारले कित्येकदा, तरी...', ठाकरेंविरोधातील बंडखोरीनंतर ओमराजे निंबाळकरांचा पहिला फोटो; कॅप्शनचीच अधिक चर्चा

पुणे/धाराशीव | उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये चार वर्षात दुसऱ्यांदा उभी फूट पडली आहे. गुरुवारी दिल्लीत झालेल्या संसदीय गटाच्या बैठकीसाठी व्हीप जारी केल्यानंतरही ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार अनुपस्थित राहिल्याने त्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्याच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. बैठकीला न आलेल्या आणि ठाकरेंविरोधात बंड करुन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला साथ देत असलेल्या या सहा खासदारांमध्ये धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांचाही समावेश आहे. मात्र ओमराजे निंबाळकर हे बंडखोरीनंतर प्रसारमाध्यमांसमोर आलेले नाही. असं असतानाच राजकीय गोंधळ आणि बंडखोरीची चर्चा सुरु असतानाच ओमराजेंचा पाहिला फोटो समोर आला आहे. या फोटोला देण्यात आलेली कॅप्शनही चर्चेचा विषय ठरतेय.
बुधवारी पहाटे ओमराजे निंबाळकर रातोरात दिल्लीला जाऊन इतर पाच खासदारांसोबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना भेटून आल्याची चर्चा रंगली. त्यानंतर ओमराजे निंबाळकर विमानतळावर दिसून आलेले. मात्र त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांसमोर आलेले नाहीत. मात्र असं असतानाच बीडमधील राजकीय क्षेत्रात सक्रीय असलेल्या जगदीश फरताडे यांनी पुण्यात ओमराजे निंबाळकरांची भेट झाल्याचं सांगताना त्यांच्यासोबतचा एक फोटो पोस्ट केला आहे. बंडखोरीनंतरचा ओमराजे निंबाळकरांचा हा पहिलाच फोटो असून पुण्यात काढण्यात आलेल्या या फोटोमध्ये जगदीश फरताडेंसोबत ओमराजे आणि त्यांचे बंधू जयराजे निंबाळकरही दिसत आहे.
जगदीश फरताडे यांनी निंबाळकर बंधूंसोबत पोस्ट केलेल्या या फोटोला सूचक कॅप्शन दिली आहे. "राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरवल्या गेलेल्या नेत्याशी संवाद... खासदार ओमराजे निंबाळकर व बंधू जयराजे निंबाळकर यांची पुण्यात रात्री उशिरा भेट घेतली व त्यांच्याशी होत असलेल्या राजकीय आरोप - प्रत्यारोपांवर व घडामोडींवर दीड तास मनमोकळी चर्चा केली... निष्टेने व्यथेशी एक नाते पाळले... झिडकारले कित्येकदा, तरी त्याने व्यक्त होणे टाळले..." अशी कॅप्शन या फोटोला देण्यात आली आहे.
ओमराजे निंबाळकर शिंदे गटात जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं असतानाच ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया नोंदवली. ओमराजे निंबाळकर यांनी पक्ष सोडल्याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता नसल्याचं कैलास पाटील म्हणाले. गेल्या दोन दिवसांपासून ओमराजेंशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, मात्र अद्याप संपर्क होऊ शकलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली. धाराशिव जिल्ह्यात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना एकसंघ ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून पक्षश्रेष्ठींच्या सूचनेनुसारच ओमराजेंशी संपर्क साधत असल्याचंही कैलास पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे