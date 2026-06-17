Omraje Nimbalkar : 'गद्दारी...' ओमराजे निंबाळकर ट्रोल , ऑपरेशन टायगरमध्ये नाव आल्यानंतर सोशल मीडियावर ते व्हिडीओ व्हायरल

Omraje Nimbalkar : महाराष्ट्राच राजकारण बुधवारी (17 जून)ला पुन्हा एकदा हादरलं आहे. पुन्हा जून महिन्यात उद्धव ठाकरेंना मोठ्या बंडखोरीचा फटका बसला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील सहा खासदार यांनी स्वतंत्र चूल मांडल्याचे बोललं जातंय. महाराष्ट्रापासून दिल्लीपर्यंत अनेक घडामोडी घडल्यात. उद्धव ठाकरेंचे ते सहा खासदार वेगळा गट स्थापन केला आहे, असं सांगितलं जातंय. पण अधिकृत अशी काही अजून समोर आलं नाही. या ऑपरेशन टायगरनुसार शिवसेनेच्या वर्धापनदिनी 19 जूनला हे सहा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या गटात प्रवेश करणार आहे, अशी बातमी समोर येत आहे. या सहा खासदारांच्या यादीत ओमराजे निंबाळकर यांचं नाव आल्यानंतर त्यांचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
ओमराजे निंबाळकर यांचे जुने व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून ते राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात ट्रोल करण्यात येत आहे. ओमराजे निंबाळकर हे सर्वात तरुण खासदारांपैकी एक आहे. त्यांनी आपण उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार की नाही याबद्दल स्पष्ट काही सांगितलं नाही. पण त्यांचा फोन नॉट रिचेबल आल्यामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आलं होतं. पण अखेर ओमराजे यांनी सांगितलं आपण दिल्ली नाही तर पुण्यात आहोत.
पण तोपर्यंत सोशल मीडियावर त्यांच्या राजमाता जिजाऊ यांना अभिवादन करणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी पुन्हा व्हायरल केला. या व्हिडीओवर नेटकऱ्यांनी ओमराजे यांना म्हटलं की, ओमराजे गद्दारी करु नका, दादा ठाकरे साहेबांसोबतच राहा, असं अनेक कमेंट त्यावर येत आहेत.
या व्हिडीओसोबत ओमराजे निंबाळकर यांचा अजून एक जुना व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यात ओमराजे म्हणाले होते, "आपला धनुष्यबाण चोरला" आणि "चोरलेला बाण घेऊन कोण आलंय पाहा" असं विधान केलं होतं. सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि पक्षांतराच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर हा जुना व्हिडीओ पुन्हा चर्चेत आले असून ओमराजे निंबाळकर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोल झाले आहेत.
एका खासगी वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली होती, त्यांचा तो व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ज्यात त्यांनी पक्षांतराच्या चर्चांवर भाष्य केलं होतं. ते म्हणाले होते की, “केवळ सत्ता, पैसा किंवा वैयक्तिक स्वार्थासाठी मी त्यांना सोडले, तर लोकांशी नजर मिळवू शकणार नाही,” असेही स्पष्टपणे सांगितलं होतं.
ओमराजे निंबाळकर यांना ठाकरे गटातील निष्ठावंत नेते म्हणून ओळखले जाते, त्यामुळे त्यांच्या नावामुळे राजकीय वर्तुळापासून सर्वांनाच धक्का बसला आहे.