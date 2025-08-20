Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /नांदेडच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट! वडिल्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे मुलाचा पराभव

नांदेडच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट! वडिल्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे मुलाचा पराभव

नांदेडच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट आला आहे.  वडिल्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे मुलाचा पराभव झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:05 AM IST
नांदेडच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट! वडिल्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे मुलाचा पराभव

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8th Pay Commission: HRA नियमांमध्ये मोठे बदल होणार? कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?
8th Pay Commission1 hr ago
2
Virat Kohli1 hr ago
3
health tips2 hrs ago
4
Thackerays MLA2 hrs ago
5
mahayuti alliance2 hrs ago