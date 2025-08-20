/नांदेडच्या राजकारणात धक्कादायक ट्विस्ट! वडिल्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे मुलाचा पराभव

Operation Tiger : माझाच विजय होणार असा दावा करणाऱे नागेश पाटलांचे चिरंजिव कृष्णा पाटील पराभूत झालेयत. वडिलांनी ठाकरेंना सोडचिठ्ठी दिली असली तरी आज सकाळपर्यंत कृष्णा पाटील स्वतःला ठाकरेंचे निष्ठावान म्हणत होते. दुसरीकडे सुषमा अंधारेंसोबतही त्यांच्या वादाच्या ठिणग्या उडत होत्या. आता पाटलांची हकालपट्टी झाल्यानंतर ते अंधारेंविरोधात आणखी आक्रमक झाले आहेत.
ठाकरेंच्या ६ खासदारांनी बंड पुकारल्यानंतर कोणाच्या नावाची चर्चा झाली असले तर ती म्हणजे हिंगोलीचे बंडखोर खासदार नागेश पाटील आष्टीकरांचे चिरंजिव कृष्णा पाटील यांची. नागेश पाटलांच्या बंडानंतर सुद्धा कृष्णा पाटील हे नांदेड विधानपरिषद निवडणुकीत मविआचे अधिकृत उमेवार होते. त्यामुळे वडिलांनी बंड करत वेगळी चूल मांडल्यानंतर सुद्धा आपण ठाकरेंसोबतच असल्याचं त्यांनी वारंवार सांगितलं. पण त्यांच्या निष्ठेबद्दल शंका घेत सुषमा अंधारेंनी त्यांच्यावर आगपाखड केली. याला कृष्णा पाटील यांनीही आक्रमक उत्तर दिलं.
पण हे करत असातनाही मी ठाकरेंसोबतच असल्याचं त्यांनी वारंवार सांगितलं. पण आज विधानपरिषद निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. आणि यासोबतच पक्षातूनही हकालपट्टी झालीये. पण त्यानंतर एक मराठ्याची औलाद वडिलांना डोक्यावर ठेवते असं पाटलांनी म्हटलं. तर या हकालपट्टीची शिरसाटांनी थट्टा उडवली आहे. ज्यासाठी कृष्णा पाटील ठाकरेंबद्दलची निष्ठा बोलून दाखवत होते त्या परिषद निवडणुकीतच त्यांचा पराभव झाला. मविआची एकुण 124 मतं असतानाही कृष्णा पाटलांना फक्त ८४ मतं मिळाली आहेत. यानंतर लगेचच पक्षातून त्यांची हकालपट्टी करण्यता आली. विशेष म्हणजे ही मतं महायुतीला गेली. त्यामुळे 339 मतं मिळवत विजयी झालेल्या महायुतीच्या अमर राजूकरकरांनी कृष्णा पाटलांचा पराभव वडिल्यांच्या राजकीय भूमिकेमुळे झाल्याचं म्हटलंय.
आता विधान परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. 6 खासदारांचाही शिवसेनेत अधिकृत प्रवेश पार पडलाय. त्यामुळे आता कृष्णा पाटील सुद्धा शिवसेनेत जातात का तसच अंधारे आणि त्यांच्यात वादाचा नवा अंक बघायला मिळतो का हे येत्या काळात कळेलचं. पण कालपर्यंत निवडणुकीसाठी स्वतःला कृष्णा पाटलांनी स्वतःला निष्ठावान म्हटलं पण मतदारांनी मात्र त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिलीये.