/सोशल मीडियावर निंबाळकरांविरोधात संतापाची लाट, ही शांतता म्हणजे ओमराजेंच्या निर्णयाला मिळालेली मूक संमती?

उद्धव ठाकरेंची साथ सोडल्यामुळं धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर सोशल मीडियात मोठ्या प्रमाणात टीका होतेय. फेसबुक, एक्स आणि इन्स्टाग्रामवर निंबाळकरांच्याा बंडाविरोधात नाराजीचा सूर उमटतोय. सोशल मीडियावर निंबाळकरांविरोधात संतापाची लाट उसळत असताना, त्यांच्या धाराशिव मतदारसंघात मात्र चित्र पूर्णपणे वेगळं आहे. त्यामुळं ही शांतता नेमकी वादळापूर्वीची आहे की ओमराजेंच्या निर्णयाला मिळालेली मूक संमती?
ना आंदोलन, ना निदर्शने... ना उघड विरोध... उलट अनेक कार्यकर्ते आणि नागरिक विरोधात बोलणंही टाळतात.. हे चित्र आहे, ठाकरेंच्या 6 फुटीर खासदारांपैकी एक असलेल्या ओमराजे निंबाळकरांच्या धाराशिव मतदारसंघातली.. ठाकरेंच्या सहा खासदारांना बंड पुकारल्यानंतर त्यांच्या मतदारसंघात संतप्त प्रतिक्रिया उमटतायेत. निदर्शनं, कार्यालयांवर मोर्चे निघतायेत. मात्र धाराशिवमध्ये मात्र तसं काहीच घडत नाहीय. खासदार ओमराजे निंबाळकरांविरोधात सोशल मीडियावर टीकेची झोड उठत असली, तरी रस्त्यावर मात्र विरोध दिसत नाहीय. धाराशिवमध्ये अनेक नागरिक आणि कार्यकर्ते प्रतिक्रिया देणं टाळतायेत. तर काही जण जिल्ह्याच्या विकासासाठी ओमराजेंनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं सांगत त्यांच्या भूमिकेचं समर्थन करतायेत.
धाराशिव हा बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळं कट्टर शिवसैनिकांची संख्या आजही मोठी आहे. काही निष्ठावंत शिवसैनिकांनी ओमराजे निंबाळकर यांच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असली, तरी ही नाराजी अद्याप तरी आंदोलनाच्या रूपात समोर आलेली नाही. त्यामुळं मतदारसंघातील ही शांतता अनेक प्रश्न उपस्थित करतेय. लोक खरोखरच ओमराजेंसोबत आहेत? की योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत? याचं उत्तर येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
सोशल मीडियावर टीकेचा भडीमार आणि मतदारसंघातील कमालीची शांतता. या दोन परस्परविरोधी चित्रांमुळे धाराशिवच्या राजकारणातील संभ्रमाची स्थिती निर्माण झास्याचं चित्र आहे. पण, मतदारांचे हे मौन ओमराजे निंबाळकर यांच्या निर्णयाला मूक पाठिंबा आहे की आगामी राजकीय घडामोडींची नांदी आहे? याकडे धाराशिवसह राज्याचं लक्ष लागलंय.