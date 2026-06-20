/महाराष्ट्रात मोठी दुर्घटना; परभणीत हनुमान मंदिरातील सभा मंडप कोसळला; 5 जण ठार, 40 भाविक ढिगाऱ्याखाली दबले

Parbhani Yashwadi Hanuman Temple Roof Collapse: महाराष्ट्रातील परभणीत मोठी दुर्घटना घडली आहे. परभणीच्या मानवत तालुक्यातील यशवाडी येथील हनुमान मंदिरातील सभा मंडप कोसळला आहे. 30 ते 40 जण मंडपाखाली दबल्याची माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळी खळबळ माजली असून, प्रशासनाकडू तातडीने मदत कार्य करण्यात आले. ढिगारा हटवून अडकलेल्या बाहेर काढण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर करण्यात आले असून, मदत कार्य सुरु आहे.
यशवाडी गावात हनुमान मंदिराचं बांधकाम सुरू आहे. यावेळी हनुमान मंदिर परिसरातील सभागृहाचे खांब आणि छताचा मोठा भाग अचानक कोसळला. प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात आठ ते दहा भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत. कोसळलेल्या छताखाली सुमारे 30 ते 40 भाविक अडकल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यात 4 ते 5 भाविकांचा मृत्यू झाल्याची भिती देखील व्यक्त केली जात आहे.
या घटनेनंतर परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. स्थानिक प्रशासन व गावकऱ्यांच्या मदतीने ढिगारा हटवून अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू करण्यात आले. शनिवार असल्याने मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी जमली होती. यावेळी ही दुर्घटना घडली. बांधकाम सुरू असलेल्या काँक्रीटचा एक भाग कोसळला. 20 जून रोजी परभणी तालुक्यातील यशवाडी गावात ही भीषण दुर्घटना घडली. शनिवार असल्याने सकाळपासूनच मंदिरात भाविकांची गर्दी झाली होती. शनिवार असल्यामुळे भाविक मोठ्या संख्येने लोक पूजा आणि दर्शनासाठी सभामंडपाखाली रांगेत उभे होते, तेव्हा अचानक, एका मोठ्या आवाजासह, मंडपाचे मुख्य खांब वाकले. काँक्रीटचे जड छत थेट भाविकांवर कोसळले असे प्रत्यक्षदर्शींकडून सांगण्यात आले. अचानक छत कोसळल्यामुळे येथे उपस्थित असलेल्या लोकांना बचावासाठी किंवा सावरण्यासाठी क्षणभरही वेळ मिळाला नाही.
घटनास्थळी उपस्थित असलेले स्थानिक तरुण आणि ग्रामस्था तातडीने मदतीसाठी धावून आले. त्यांनी तात्काळ बचाव कार्य सुरू केले. छताचा काँक्रिटचा ढिगारा हाताने हटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु खांब आणि काँक्रीटचे स्लॅब जड असल्याने ते हटवणे ग्रमास्थांना शक्य झाले नाही. मलबा हटवण्यासाठी अवजड यंत्रसामग्रीची आवश्यकता होती.
घटनेची माहिती मिळताच, परभणी जिल्हा प्रशासन, स्थानिक पोलीस दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके क्रेन, कटर आणि पोकलेन मशीन घेऊन यशवाडी गावात दाखल झाली. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरू करण्यात आले.
परभणीत मोठी दुर्घटना, हनुमान मंदिरातील सभा मंडप कोसळला; अंगावर काटा आणणारे CCTV फुटेज... pic.twitter.com/7k0yLmKS61— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) June 20, 2026