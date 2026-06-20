अजित पवारांची राष्ट्रवादी MIM सोबत तर शिंदेसेना अन् BJP आमने-सामने; 'सोन्याच्या नाण्यांच्या शहरात' अनोखा राजकीय सामना

जयेश जगड, झी मीडिया, अकोला | "सोन्याच्या नाण्यांचे शहर" , म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपरिषदेची निवडणूक यंदा अनेक राजकीय समीकरणांमुळे चर्चेचा विषय ठरली आहे. राज्यातील महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या पारंपरिक समीकरणांना छेद देत विविध पक्षांनी स्थानिक पातळीवर वेगळ्या आघाड्या उभ्या केल्या आहेत. एकमेकांच्या विरोधात असणारे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष , वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमची या ठिकाणी आघाडी आहे, तर दुसरीकडे राज्यात मित्रपक्ष असलेले भाजप आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे एकमेकांच्या विरोधात आहे. विकास, पाणीटंचाई, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवली जात असली तरी उमेदवारांमधील आरोप-प्रत्यारोपांनी वातावरण अधिकच तापले आहे. पाहूया पातूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीचा हा विशेष आढावा...
20 सदस्य आणि एक नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारकरीता तब्बल दहा वर्षांनंतर होत असलेल्या पातूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून नगरपरिषदेवर प्रशासक राज असल्याने शहरातील अनेक विकासकामे रखडल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न आजही कायम आहेत. पाणी, घनकचरा आणि मूलभूत सुविधा पासून नागरिक वंचित असल्याने नागरिक त्रस्त असल्याची टीका विकास योद्धा मंच आघाडीचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार सय्यद बुरहान नबी यांनी केली आहे. काँग्रेसने सय्यद बुरहान हे शिक्षण माफिया असल्याचा आरोप केला आहे, यावर सय्यद बुरहान यांनी प्रतिउत्तर देत काँग्रेसकडे कोणतेही ठोस मुद्दे नसल्यामुळे राजकारणातून अशा प्रकारचे वक्तव्य करत असून ज्यांच्याकडे अवैध दीड कोटींची दारू पकडल्या गेली तेच लोक अशा प्रकारचे आरोप करीत असल्याच म्हणत प्रतिउत्तर दिलं आहे.
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आरोप-प्रत्यारोपांचाही जोर वाढला आहे. काँग्रेस आणि विकास योद्धा मंच आघाडीच्या उमेदवारांमध्ये शाब्दिक चकमक पाहायला मिळत आहे. पाणीपुरवठा योजनेतील कथित गैरव्यवहार, शैक्षणिक संस्थांचे व्यवस्थापन तसेच नगरपरिषदेच्या मालमत्तांबाबत एकमेकांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. मात्र हे सर्व आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे प्रत्युत्तर संबंधित उमेदवारांकडून दिले जात आहे. त्यामुळे प्रचारसभांमध्ये विकासापेक्षा आरोपांच्या फैरी अधिक झडताना दिसत आहेत. काँग्रेसचे उमेदवार हिदायत खान यांनी विकास योद्धा मंच आघाडीचे उमेदवार सय्यद बुरहान नबी यांच्यावर पाणीपुरवठा योजनेत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला आहे. सय्यद बुरहान नबी हे शिक्षण माफिया असून त्यांनी अनेक युवकांना दंगलीत अडकवलं असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस उमेदवार हिदायत खान यांनी केला आहे. तर सय्यद बुरहान यांनी नगरपरिषदेच्या अनेक भूखंडावर अवैधरित्या कब्जा केल्या असल्याचा आरोपही यावेळी हिदायत खान यांनी केला आहे. तर माझ्यावर एकही गुन्हा दाखल असल्यास मी माझी उमेदवारी मागे घेणार असा आव्हान काँग्रेसचे नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार हृदयात खान यांनी केला आहे, तर आमच्या दोघांचीही ईडीची चौकशी लावून सत्य जनतेसमोर आणावा असेही काँग्रेस उमेदवारांनी हिदायत खान यांनी म्हटले आहे.
दुसरीकडे भाजपने विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढविण्याचा दावा केला आहे. शहरात पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असल्याचा दावा भाजपकडून केला जात आहे. मात्र विरोधकांनी या निधीचा नागरिकांना अपेक्षित लाभ मिळाला नसल्याची टीका केली आहे. त्यामुळे विकासाच्या दाव्यांची आणि वास्तव परिस्थितीची परीक्षा आता मतदारच घेणार आहेत.
Final Vo : पातूर नगरपरिषदेची निवडणूक ही केवळ सत्तेची लढाई नसून शहराच्या विकासाचा मार्ग ठरविणारी निवडणूक मानली जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागरी समस्यांवर तोडगा काढण्याची जबाबदारी नव्या नेतृत्वावर असणार आहे. विविध पक्षांच्या आश्वासनांमध्ये आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणात मतदार कोणावर विश्वास ठेवतात, हे मतमोजणीच्या दिवशी स्पष्ट होईल. विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पातूरकरांनी यावेळी परिवर्तनाचा कौल देणार की विद्यमान राजकीय समीकरणांनाच संधी देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.