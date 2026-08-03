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वडिलांच्या संपत्तीच्या चौकशी मागणी होताच अभिजीत दिपके संतापून थेट मोदींना आव्हान देत म्हणाले, 'आधी त्यांची...'

वडिलांच्या संपत्तीच्या चौकशीची मागणी होताच अभिजीत दिपके यांनी थेट उत्तर दिलं आहे. यावेळी त्यांनी मोदींवरही निशाणा साधला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 03, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:00 PM IST
वडिलांच्या संपत्तीच्या चौकशी मागणी होताच अभिजीत दिपके संतापून थेट मोदींना आव्हान देत म्हणाले, 'आधी त्यांची...'
Image Credit: PM Modi should show his degree first then I will show my education Loan says Abhijeet Dipke

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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