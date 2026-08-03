वडिलांच्या संपत्तीच्या चौकशी मागणी होताच अभिजीत दिपके संतापून थेट मोदींना आव्हान देत म्हणाले, 'आधी त्यांची...'

कॉकरेच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी थेट पंतप्रधान मोदींवरच निशाणा साधला आहे. अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवान दिपके यांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी केली होती. यावर अभिजीत दिपके यांनी उत्तर देत थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. पंतप्रधानांनी त्यांची डिग्री दाखवावी त्यानंतर मी माझी सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करेल, असं आव्हानंच दिपके यांनी दिलं आहे.
आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, 'माझ्या शिक्षणाबद्दल ती तक्रार आहे. दुसऱ्या देशात माझे शिक्षण झाले तो खर्च मी कसा उचलला. त्यावर माझे असे म्हणणे आहे, की माझं स्कॉलरशिप लेटर आणि शैक्षणिक लोन यासंदर्भातील कागदपत्रे मी दाखवायला तयार आहे. पण पंतप्रधानांनी देखील त्यांची डिग्री दाखवावी ती सार्वजनिक करावी, त्यांनी हे कागदपत्रे सार्वजनिक केली तर मी देखील माझी सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करेल,' असं दीपके यांनी म्हटलं आहे.
'माझ्या घरापर्यंत येऊ द्या, जो कोणी सरकारच्या विरोधात बोलतो तरी सर्वात पहिले असेच टार्गेट करतात. ईडी, सीबीआय लावून दबाव आणतात त्यामुळे ईडी,सीबीआय जर पाठवत असेल तर त्यासोबत तुमची डिग्री देखील पाठवा,' असा टोलादेखील त्यांनी लगावला आहे.
येत्या 5 तारखेला अभिजीत दिपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगरमधील घरी कॉकरोच जनता पार्टीची बैठक होत आहे. याबाबत दिपके यांनीही सविस्तर माहिती दिली आहे. 5 तारखेला बैठक होणार असून माझ्या निवासस्थानीच ती पार पडेल त्यात आमचे प्रवक्ते असतील आणि कोर कमिटीचे सर्व सदस्य असतील त्यात आम्ही चर्चा करू कॉक्रोज जनता पार्टीची पुढील वाटचाल कशी असेल याबाबत, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राजकारणात जाणार का? असा प्रश्न दिपकेंना विचारला असता त्यांनी, ज्या कुठल्या राजकीय पार्ट्या आहेत, त्यासोबत लोक हताश आहेत. आमचा अजून तसा काही उद्देश नाही आम्हाला सध्या पब्लिक मोमेंटच ठेवायची आहे. सध्या देशात राजकीय पक्षांची जी काही स्थिती आहे, काय करणार पक्ष बनवून? मतदान डिलीट होत आहेत, लोक सकाळी एकाला मतदान करतात संध्याकाळी दुसराच निवडून येतो. लोक आमदार खासदार कुणाला निवडतात आणि सकाळी तो आमदार दुसऱ्याच पक्षात असतो. ईडी आणि सीबीआय पाठवून पक्ष तोडण्यात येतात, अशी परिस्थिती असताना राजकीय पक्ष बनवून काय करणार, असं दिपके यांनी म्हटलं आहे.