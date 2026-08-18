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  • /15 वर्षांची मुलगी, लक्ष्मीपूजा अन् अघोरी...; 4 राज्यातून 15 लोक लातूरमध्ये जमले, अमानुष प्रकार घडण्याआधीच पोहोचले पोलीस!

15 वर्षांची मुलगी, लक्ष्मीपूजा अन् अघोरी...; 4 राज्यातून 15 लोक लातूरमध्ये जमले, अमानुष प्रकार घडण्याआधीच पोहोचले पोलीस!

पैशाचा पाऊस पाडण्याच्या आमिषातून अल्पवयीन मुलीचा वापर करुन लक्ष्मीपूजेच्या नावाखाली अघोरी विधीचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 18, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:51 AM IST
15 वर्षांची मुलगी, लक्ष्मीपूजा अन् अघोरी...; 4 राज्यातून 15 लोक लातूरमध्ये जमले, अमानुष प्रकार घडण्याआधीच पोहोचले पोलीस!
Image Credit: money rain ritual in Latur (Photo: Special Arrangement)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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