बीडमध्ये क्षीरसागर बंधूंच्या संभाव्य एकी, विजयसिंह पंडितांची धाकधूक वाढली?

महेंद्रकुमार मुधोळकर, बीड : बीड नगरपरिषदेत अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या सत्तेभोवती आता अस्थिरतेचे ढग दाटू लागले आहेत. सत्ताधारी गोटातील नाराजी, पडद्यामागे सुरू असलेल्या हालचाली आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांमुळे सत्तांतराच्या चर्चांना जोर आला आहे.
यातच अनेक वर्षांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले योगेश आणि संदीप क्षीरसागर हे बीडच्या विकासाच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याचे संकेत दिल्याने आमदार विजयसिंह पंडित यांच्या सत्तेला सुरुंग लागणार असल्याचे दिसत आहे.
बीडच्या राजकारणात सध्या अंकगणितापेक्षा राजकीय रसायनशास्त्राचीच जास्त चर्चा आहे. महायुतीच्या पाठबळावर स्थापन झालेल्या नगरपरिषदेच्या सत्तेला अवघे सहा महिने होत असतानाच सत्ताधारी गोटातील नाराजी उघड होऊ लागली आहे. काही नगरसेवकांच्या असंतोषामुळे सत्तेची समीकरणे बदलण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. तसा दावा देखील भाजप नेते योगेश क्षीरसागर यांनी केला आहे.
या घडामोडींमध्ये सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे क्षीरसागर बंधूंच्या संभाव्य एकीचा. "बीडच्या विकासासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे," या योगेश क्षीरसागर यांच्या वक्तव्यानंतर आमदार संदीप क्षीरसागर यांनीही सकारात्मक भूमिका घेत, गरज पडल्यास एकत्र बसण्याची तयारी दर्शवली. अनेक वर्षांच्या राजकीय संघर्षानंतर दोन्ही नेत्यांच्या या भूमिकेने बीडच्या राजकारणात नव्या शक्यतांना उधाण आले आहे.
सध्या या सर्व घडामोडी चर्चेच्या पातळीवर असल्या, तरी त्यामागील राजकीय संदेश स्पष्ट मानला जात आहे. क्षीरसागर बंधूंची संभाव्य एकी, नाराज नगरसेवकांची भूमिका आणि बदलतं राजकीय गणित... या तिन्ही गोष्टी एकत्र आल्या, तर नगरपरिषदेतील सत्तेचं चित्र बदलू शकतं. त्यामुळे विजयसिंह पंडित यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेसाठी हा इशाऱ्याचा घंटानाद मानला जात आहे.
बीडच्या राजकारणात सध्या चर्चेपेक्षा उत्सुकता अधिक आहे. क्षीरसागर बंधूंची भेट प्रत्यक्षात होते का, नाराज नगरसेवक नेमकी कोणती भूमिका घेतात आणि सत्ताधारी गोट ही नाराजी दूर करण्यात यशस्वी होतो का... यावर पुढील राजकीय चित्र अवलंबून असेल. त्यामुळे पुढील काही दिवस बीड नगरपरिषदेच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार, एवढं मात्र निश्चित.