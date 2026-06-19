'विद्यार्थ्यांची फी परत करणार, 2 दिवसात GR शाळा-कॉलेजात पोहोचेल', लाड-जरांगेंच्या अंतरवाली सराटी भेटीतून काय निष्पन्न?

मराठा आरक्षण: मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राज्याचे राजकारण तापले असताना भाजप आमदार प्रसाद लाड यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. आगामी आंदोलन, उपोषण आणि प्रलंबित मागण्यांवर दोघांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. या भेटीत प्रसाद लाड यांनी मध्यस्थाची भूमिका घेत सरकारपर्यंत मागण्या पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले, तर मनोज जरांगेंनी सरकारने दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याची खंत व्यक्त केली. प्रसाद लाड- मनोज जरांगे यांच्या भेटीत काय घडलं नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी यापूर्वी सरकारला दिलेल्या मुदतीनंतरही अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी न झाल्याचा आरोप केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटी येथे जाऊन त्यांची भेट घेतली. या भेटीला केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक दृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले. सरकार आणि आंदोलनकर्ते यांच्यातील संवादाची दारे उघडी ठेवण्याचा प्रयत्न या भेटीत दिसून आला.
भेटीदरम्यान प्रसाद लाड यांनी स्वतःला राजकीय प्रतिनिधीपेक्षा मराठा समाजाचा सदस्य म्हणून सादर केले. त्यांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची दखल घेत त्यांच्या संघर्षाचे कौतुक केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून लढा सुरू असून त्याला नवसंजीवनी देण्याचे काम जरांगेंनी केले, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच समाजातील मतभेद कमी करून संवादातून मार्ग काढण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा आणि उपोषणाचा इशारा दिला असताना प्रसाद लाड यांनी त्यांना थोडा वेळ देण्याची विनंती केली. सरकारकडे प्रलंबित मागण्या मांडून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या हितासाठी आवश्यक असेल तर कोणतीही भूमिका घेण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार आणि आंदोलन यांच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न या भेटीतून दिसून आला.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र सरकारकडून पूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. विशेषतः मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक सवलती, शिष्यवृत्ती आणि इतर प्रशासकीय प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनाची भूमिका कायम राहील, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
या भेटीपूर्वी प्रसाद लाड यांना धमकीचे फोन आल्याची आणि काही जणांनी त्यांच्या मुक्कामस्थानी जाण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी काही व्यक्तींना ताब्यात घेतले. या घटनांमुळे वातावरण काहीसे तणावपूर्ण झाले होते. मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवरही दोन्ही नेत्यांमध्ये प्रत्यक्ष चर्चा झाली आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर संवाद सुरू राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आगामी काळात सरकारची भूमिका आणि आंदोलनकर्त्यांचा पुढील निर्णय याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.