/प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मेहुल राठोड यांचा संशयास्पद मृत्यू; कारमध्ये आढळला मृतदेह, वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ

लातूरमधून वैद्यकीय क्षेत्राला हादरवणारी घटना समोर आली आहे. लातूर शहरातील एम.जे. हॉस्पिटलचे संचालक आणि प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मेहुल राठोड यांचा मृतेह आढळल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे. कारमध्ये त्यांचा मृतदेह आढळला. संशयास्पद स्थितीत त्यांचा मृतदेह आढळल्यानंतर शंका उपस्थित होत आहेत. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि तपास सुरु केला आहे. त्यांच्या पश्चात आई मीनाताई राठोड, पत्नी प्रियंका राठोड आणि 6 वर्षांचा मुलगा असा परिवार आहे. पत्नी प्रियंका राठोड या कॅन्सर सर्जन आहेत.
हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. मेहुल राठोड यांचा संशयास्पद मृत्यू झाला असल्याने खळबळ निर्माण झाली आहे. लातूर-अंबाजोगाई महामार्गालगत त्यांच्या चारचाकी वाहनात ते मृतावस्थेत आढळून आले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाकडे संशयास्पद मृत्यू म्हणून पाहिले जात आहे. एमआयडीसी पोलीस घटनास्थळी तपास करत आहेत. मृत्यूचं नेमकं कारण शवविच्छेदन अहवाल आणि पोलिसांच्या तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
रेणापुर हॉटेलसमोर कारमध्ये डॉ. मेहुल राठोड बेशुद्ध अवस्थेत आढळले. कुटुंबीयांना याची माहिती मिळताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यानंतर त्यांनी नजीकच्या फुलाबाई बनसोडे रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचारापूर्वीचं त्यांचं निधन झालं होतं. मृत्यूचं कारण शोधण्यासाठी पोलीस शवविच्छेदन अहवालाची वाट पाहत आहेत.
मेहुल राठोड यांच्याशी बराच काळ संपर्क होत नव्हता. कुटुंबीयांकडून आणि दवाखान्यातील कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना सतत फोन करुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात होता. ते फोन उचलत नसल्याने त्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात झाली. याचवेळी त्यांची कार आंबेजोगाई रोड परिसरात असल्याचं माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांच्या पत्नी आणि सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली होती.
मेहुल राठोड यांचं एम जे हॉस्पिटल हे बार्शी रोड या भागात आहे. मात्र ते आपली इनोव्हा कार घेऊन आंबेजोगाई रोड भागात आले होते. यामुळेही पोलिसांच्या मनात संशय आहे. त्यांच्या इनोवा गाडीमध्ये इंजेक्शन काही औषधाच्या रिकाम्या बाटल्या सापडल्या आहेत. हे इंजेक्शन आणि बाटल्या यांचा मृत्यूशी काही संबंध आहे का? हेदेखील तपासलं जाणार आहे.