लातूरमधील नामांकित शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांनी उचलले टोकाचे पाऊल, पत्रातील 'त्या' शब्दांनी गूढ वाढले

लातूरच्या शिक्षण क्षेत्रातील नामांकित संस्थाचालक संजीव सोनवणे यांच्या आत्महत्येने खळबळ उडाली आहे. संस्थेचे अध्यक्ष संजीव सोनवणे यांनी राहत्या घरी डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली असून, त्यावेळी घरी कोणीही नव्हतं.मात्र सुसाईड नोटमधील काही शब्दांमुळे आता या आत्महत्येभोवती नवं गूढ निर्माण झालंय आणि त्यामुळे पोलिसांसमोरही एक नवं आव्हान उभं राहिलंय. नेमकं काय आहे प्रकार पाहूया या स्पेशल रिपोर्टमधून.
लातूरच्या शिक्षण क्षेत्रात मोठं नाव असलेले संजीव सोनवणे. मात्र काल अचानक घडलेल्या घटनेने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राला धक्का बसला. राहत्या बंगल्यात एकटे असताना त्यांनी डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केली. घटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोटही मिळाली आहे. पोलिसांच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नोटमध्ये ‘I AM GOOD FOOL’ असा मजकूर असून, ‘माझ्या आत्महत्येला कोणालाही जबाबदार धरू नये’, असंही लिहिलं आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाला आता वेगळं वळण आलंय. कारण आयुष्यभर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा मार्ग दाखवणाऱ्या या संस्थाचालकाच्या अखेरच्या ‘I AM GOOD FOOL’ या शब्दांमागे नेमकं काय दडलंय? हा प्रश्न आता पोलिसांसमोर आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले... सुसाईड नोट ताब्यात घेतली. परवानाधारक शस्त्रासह घटनास्थळावरील काही वस्तूही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या. सुसाईड नोटमधील हस्ताक्षराचीही तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. कारण नोटमधील मजकूर आणि त्याचा नेमका संदर्भ तपासासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
दरम्यान, सोनवणे यांची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी अमेरिकेत वास्तव्यास असल्याने, कुटुंबीय लातूरला पोहोचेपर्यंत अंत्यविधीही थांबवण्यात आले आहेत.
मात्र, शिक्षण क्षेत्रात मोठं नाव असलेल्या सोनवणे यांनी असं टोकाचं पाऊल का उचललं? याचा धक्का त्यांच्या मित्रांनाही बसलाय. शेवटी त्यांच्या मनात नेमकं काय सुरू होतं ? हा प्रश्न आता त्यांच्या मित्रांसह पोलिसांपुढेही आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठं नाव, प्रतिष्ठेचं आयुष्य मग आयुष्याच्या अखेरच्या टप्प्यात अशी वेळ का आली? कुणी त्यांना फसवलं होतं का? कुणाचा दबाव होता का?, असे सवाल सध्या उपस्थित होत आहेत.
शेवटच्या क्षणी त्यांच्या मनात नेमकं काय होतं. हे आता कायमचं अनुत्तरित राहणार, की पोलिसांच्या तपासातून त्याचा उलगडा होणार? या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचं मोठं आव्हान आता पोलिसांसमोर आहे. म्हणूनच संजीव सोनवणे यांच्या आत्महत्येने लातूरच्या शिक्षण क्षेत्रात केवळ धक्का नाही. तर अनेक अनुत्तरित प्रश्नही मागे ठेवलेत.