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लातूरमधील नामांकित शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांनी उचलले टोकाचे पाऊल, पत्रातील 'त्या' शब्दांनी गूढ वाढले

नामांकित शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांची डोक्यात गोळी झाडून आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 16, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 03:03 PM IST
लातूरमधील नामांकित शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षांनी उचलले टोकाचे पाऊल, पत्रातील 'त्या' शब्दांनी गूढ वाढले
Image Credit: renowned educationist Maharashtra

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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