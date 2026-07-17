/बीड बायपासवर भीषण अपघातात दत्त संप्रदायाच्या कालिदास महाराजांचा मृत्यू; वारकरी संप्रदायामध्ये शोककळा

दत्तसंप्रदायाचे ज्येष्ठ संत कालिदास महाराज यांचं आज पहाटे निधन झालं. छत्रपती संभाजीनगरमधील बीड बायपास परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे आ वारकरी संप्रदायामध्ये शोककळा पसरली आहे. या बातमीनंतर मराठवाडाभरातील भाविकांमध्ये दु:खाचं वातावरण आहे.
समाजाला अध्यात्म, संस्कार आणि मानवतेची शिकवण त्यांनी दिली होती. त्यांच्या जाण्याने एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे, अशी भावना भक्ताने व्यक्त केली आहे. त्यांनी 40 वर्षे अखंड मौनव्रत ठेवून दत्त संप्रदायाचा प्रचार केला होता. या अपघातात त्यांच्यासोबत भावाजयी यांचा देखील मृत्यू झाला आहे.