/संभाजीनगर हादरलं! 13 वर्षीय मुलीचे पोट दुखतंय, डॉक्टरने तपासल्यावर...; चुलत भावाचे धक्कादायक कृत्य समोर

छत्रपती संभाजीनगरमधून एक धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. बहीण - भावाच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासणारी घटना सिल्लोडमध्ये घडली आहे. धक्कादायक म्हणजे 13 वर्षीय अल्पवयीन चुलत बहिणीवर 25 वर्षीय नराधम भावाने वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याच समोर आलं आहे. या अत्याचारामुळे 13 वर्षीय अल्पवयीन चुलत बहीण ही गर्भवती राहिली आहे. ती गर्भवती राहिल्यामुळे हा सगळ्या समोर आला.
या प्रकरणात पोलिसांनी नराधम भावाविरोधात पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केलाय. पोलिसांनी सांगितलं की, नराधम तरुण हा 25 वर्षीय असून तो पीडित मुलीचा चुलत भाऊ आहे. तो आपल्याच चुलत बहिणीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करत होता. एवढंच नाहीतर त्याने पीडित मुलीला धमकी दिली होती की, जर हे कृत्य कोणाला सांगितलं तर तो तिचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल करेल.
त्यामुळे ही मुलगी निमूटपणे भावाचे अत्याचार सहन करत होती. भीतीपोटी तिने भावाचे हे कृत्य कोणालाही सांगितलं नाही. तो नराधम भाऊ याचा फायदा घेत बहिणीवर वारंवार अत्याचार करत होता.
काही दिवसांपूर्वी मुलगी आईला अचानक म्हणाली की, माझं पोट खूप दुखतंय. त्यामुळे आई तिला डॉक्टरकडे घेऊन गेली. त्यावेळी डॉक्टराने तपासणी केल्यावर तुमची मुलगी गर्भवती आहे, असं सांगितलं. हे ऐकून आईसह कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. या धक्कातून सावरत आईने मुलीला प्रेमाने विश्वासात घेत तिला विचारल्यावर धक्कादायक बाब समोर आली. नराधम चुलत भावाचे कृत्य समोर आलं.
मुलीसोबत घरातच तिच्या चुलत भावाकडून अत्याचार झाला हे ऐकताच कुटुंब हादरलं. त्यांनी या घटनेची सिल्लोड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी त्या तरुणाविरोधात पोक्सो कायद्यासह विविध गंभीर कलमांनुसार गुन्हा नोंदवून घेतला. आता पोलीस पुढील तपास करत आहेत.