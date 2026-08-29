/समृद्धी महामार्गावर 31 तासांत 2 दरोडे, धावत्या वाहनांचा टायर पंक्चर करत 18 लाख लुटले

महाराष्ट्र सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असलेल्या समृद्धी महामार्ग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर दरोडेखोरांची दहशत पसरली आहे. सिन्नर जवळ दरोडा पडल्याची घटना समोर आली असून दरोडेखोरांनी धावत्या कारचा टायर पंचर करत छत्रपती संभाजी नगरच्या कुटुंबाला लुटलं असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येतेय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सिन्नर तालुक्यातील मलढोण व दुशिंगपूर शिवारात चॅनेल क्रमांक 538 ते 543 दरम्यान गुरुवारी मध्यरात्री दरोडेखोरांनी धावत्या वाहनांचे टायर पक्चंर करत तब्बल 18 लाखांचा दरोडा टाकला. तब्बल दीड तास हा थरार सुरू होता. दरोडेखोरांनी तीन ते चार वाहनांना लक्ष्य करत लुटमार केल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.
दरोडेखोरांनी महामार्गावर धारधार लोखंडाच्या वस्तू टाकून मध्यरात्री दोन ते तीन वाहनांचे टायर फोडले. तसंच, छत्रपती संभाजी नगरच्या वकिलाच्या कुटुंबीयाला मारहाण करत सुमारे 18 लाखांचा ऐवज लुटून नेला. या प्रकरणी वावी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तसंच, 31 तासांत समृद्धी महामार्गावर दरोड्याच्या दोन घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तसंच, या घटनेने पोलिस यंत्रणाही अलर्ट झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर मध्ये समृद्धी महामार्गावर मुंबई कॉरिडॉरमधील एक्झिट क्र. 18, हडस पिंपळगाव टोलनाक्याजवळ तीन आलिशान गाड्यांतून आलेल्या 8 ते 10 दरोडेखोरांनी फॉर्च्यूनरला अडवून उद्योजकास मारहाण करत गळ्यातील अडीच तोळ्यांची सोनसाखळी हिसकावली. मात्र आपण गाडीच्या डॅश कॅमेऱ्यात कैद होत असल्याचे कळताच तिन्ही वाहनांतून त्यांनी पोबारा केला.
डॅश कॅमेऱ्यात दरोडेखोरांच्या गाड्यांचे नंबर स्पष्टपणे दिसतात. पण पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट नंबरप्लेट वापरल्याचा संशय आहे. समृद्धीवर मार्च, 2023 पासून 2026 पर्यंत 15 पेक्षा अधिक लुटमारीच्या घटना झाल्या आहेत. महामार्ग पोलिस नक्की करतात तरी काय, असा प्रश्न आहे. दरम्यान हा उद्योजक राहुरी इथला रहिवासी आहे त्यांना तिथे पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे..