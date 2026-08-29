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समृद्धी महामार्गावर 31 तासांत 2 दरोडे, धावत्या वाहनांचा टायर पंक्चर करत 18 लाख लुटले

लुटारुंनी महामार्गावर लोखंडी धारदार वस्तू टाकून धावत्या वाहनांचे टायर फोडले आणि कुटुंबीयांकडून 18 लाखांचा ऐवज लुटला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:11 AM IST
समृद्धी महामार्गावर 31 तासांत 2 दरोडे, धावत्या वाहनांचा टायर पंक्चर करत 18 लाख लुटले
Image Credit: Samruddhi Mahamarg

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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समृद्धी महामार्गावर 31 तासांत 2 दरोडे, धावत्या वाहनांचा टायर पंक्चर करत 18 लाख लुटले
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