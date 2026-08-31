'समृद्धी'वरील 18 लाखांच्या दरोड्याचा मास्टर माईंड सापडला; बीड कनेक्शन चर्चेत

मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर काही दिवसांपूर्वी दरोडेखोरांनी एका कुटुंबाला लुटल्याची माहिती समोर आली होती. त्यानंतर नागरिकांमध्ये एकच भीती पसरली होती. या दरोडेखोरांना लवकरात लवकर अटक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही आरोपींना लवकरात लवकर पकडण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी आता एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. समृद्धी महामार्गावरील दरोडाच्या मुख्य सूत्रधाराला बीडमधून जेरबंद करण्यात आले आहे.
सिन्नर तालुक्यातील मलढोण व दुशिंगपूर शिवारात चॅनेल क्रमांक 538 ते 543 दरम्यान गुरुवारी मध्यरात्री दरोडेखोरांनी धावत्या वाहनांचे टायर पक्चंर करत तब्बल 18 लाखांचा दरोडा टाकला. तब्बल दीड तास हा थरार सुरू होता. याच दरोडेखोरांच्या टोळीच्या मुख्य सूत्रधाराला पोलिसांनी बीडच्या शिरूर तालुक्यातून अटक केली आहे. टोळीचा मुख्य सूत्रधार किरण अजिनाथ गायकवाड असं त्याचे नाव आहे.
किरण गायकवाड हा हिवरसिंगा येथील राहणारा असून तांत्रिक आणि गुप्तहेरांच्या माहितीवरून पोलिसांनी त्याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. दरोडेखोरांच्या इतर साथीदारांचाही पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. दरोडेखोरांनी खिळे आणि टोकदार लोखंडी पट्ट्यांचा वापर करत वाहनांचे टायर पंचर केले होते. त्यानंतर प्रवाशांना शस्त्रांचा धाक दाखवून बेदम मारहाण करत सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम लुटून नेली होती.
छत्रपती संभाजीनगरच्या वकिल असलेल्या मिश्रा कुटुंबीयाला मारहाण करत जवळचे सोने नाणे ऐवज लुटून नेला. या घटनेनांतर मिश्रा कुटुंबीयांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली खरी मात्र कुटुंब अजूनही दहशतीत आहे, तब्बल अर्धा तास हा सगळा प्रकार समृद्धीमहामार्ग वर सुरू होता. मिश्रा कुटुंबीयांनी सांगितले की, दरोडेखोर 5 ते 6 जण होते असे वाटले. सुरुवातीला त्यांनी माझ्या बाळाला त्यांनी ओढून घेतले आणि याला घेऊन जातो अशी धमकी दिली. त्यानंतर आमचे पैसे मंगळसूत्र सोनं, सगळं ओढून घेतले, खाण्याचे समान घेतले कपडे घेतले. आम्ही खूप धास्तावलो होतो. प्रत्येक सेकंदाला अनेक गाड्या जात होत्या. मात्र कोणीही थांबत नव्हतं.
मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गावर आयटीएमएस अंतर्गत सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता गॅन्ट्री उभारण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी 31 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबरपर्यंत सिन्नर इंटरचेंज ते इगतपुरी इंटरचेंज दरम्यान टप्प्याटप्प्याने वाहतूक ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. वाहतूक काही काळासाठी बंद ठेवण्याची परवानगी महामार्ग पोलिसांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत अर्थात एमएसआरडीसीला दिली आहे.