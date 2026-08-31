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'समृद्धी'वरील 18 लाखांच्या दरोड्याचा मास्टर माईंड सापडला; बीड कनेक्शन चर्चेत

समृद्धी महामार्गावरील दरोडाच्या सूत्रधाराला बीड मधून जेरबंद करण्यात आले आहे. समृद्धीवर गुरुवारी मध्यरात्री दरोडेखोरांनी मांडला होता उच्छाद

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 31, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:34 AM IST
'समृद्धी'वरील 18 लाखांच्या दरोड्याचा मास्टर माईंड सापडला; बीड कनेक्शन चर्चेत
Image Credit: samruddhi mahamarg news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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