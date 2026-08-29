'मला खाली पडलं नंतर बाळाला हिसकावून...'; समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री धक्कादायक घटना, पीडित कुटुंबाने सांगितला थरार

समृद्धी महामार्गावर नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील मलढोण आणि दुसंगवाडी शिवारात चॅनेल क्रमांक 538 ते 543 दरम्यान गुरुवारी मध्यरात्री लुटारूंच्या टोळक्याने धावत्या वाहनांचे टायर पंक्चर करत लाखो रूपयांची लूटमार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. . दीड तास लुटारूंनी महामार्गावर लोखंडी धारदार वस्तू टाकून वाहनांचे टायर फोडत ही लूट केली आहे.
समृद्धी महामार्गावर सिन्नर तालुक्यातील मलढोण, दुशिंगपूर शिवारात चॅनेल क्रमांक 538 ते 543 दरम्यान गुरुवारी मध्यरात्री लुटारूंच्या टोळक्याने धावत्या वाहनांचे टायर पंक्चर करत लाखो रूपयांची लूटमार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. दीड तास लुटारूंनी महामार्गावर लोखंडी धारदार वस्तू टाकून वाहनांचे टायर फोडत धुमाकूळ घातला.
तीन वाहनांना लुटारूंनी लक्ष्य केल्याची प्राथमिक माहिती असून त्यात छत्रपती संभाजीनगरच्या वकिल असलेल्या मिश्रा कुटुंबीयाला मारहाण करत जवळचे सोने नाणे ऐवज लुटून नेला. या घटनेनांतर मिश्रा कुटुंबीयांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली खरी मात्र कुटुंब अजूनही दहशतीत आहे, तब्बल अर्धा तास हा सगळा प्रकार समृद्धीमहामार्ग वर सुरू होता.
रात्री 11 वाजता सिन्नरजवळ गाडीच्या समोर काहीतरी आले आणि गाडी आदळली. त्यानंतर गाडी पंक्चर झाली व टायर फुटला मग रिम तुटली. काय झालं हे बघायला मी खाली उतरलो तर मला कुणीतरी मागून मारले आणि खाली पाडले. त्यानंतर मला त्यांनी काठीने मारले, असं मिश्रा यांनी म्हटलं आहे.
दरोडेखोर 5 ते 6 जण होते असे वाटले. सुरुवातीला त्यांनी माझ्या बाळाला त्यांनी ओढून घेतले आणि याला घेऊन जातो अशी धमकी दिली. त्यानंतर आमचे पैसे मंगळसूत्र सोनं, सगळं ओढून घेतले, खाण्याचे समान घेतले कपडे घेतले. आम्ही खूप धास्तावलो होतो. प्रत्येक सेकंदाला अनेक गाड्या जात होत्या. मात्र कोणीही थांबत नव्हतं,असंही त्यांनी सांगितलं.
दरोडेखोरांनी माझा मुलाला हिसकवले म्हणून आम्ही सोनं दिले. त्यानंतर त्यांनी मुलाला रस्त्यावर सोडले. अखेर मुलाला त्यांच्याकडून घेतले आणि बांगड्या मंगळसूत्र सगळं घेतले. त्यानंतर आम्ही पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. तक्रार नोंदवली आहे पोलीस शोध घेताय. 25 मिनिटे सगळं सुरू होते. एकूण 12 पेक्षा जास्त लोक होते असे वाटते, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.
5 सोन्याच्या अंगठ्या
2 सोन्याचे ब्रेसलेट
2 सोन्याच्या चैन
1 मंगळसूत्र
2 सोन्याच्या बांगड्या
2 पाटल्या
2 घड्याळ