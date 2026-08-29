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'मला खाली पडलं नंतर बाळाला हिसकावून...'; समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री धक्कादायक घटना, पीडित कुटुंबाने सांगितला थरार

समृद्धी महामार्गावर नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील मलढोण आणि दुसंगवाडी शिवारात चॅनेल क्रमांक 538 ते 543 दरम्यान गुरुवारी मध्यरात्री लुटारूंच्या टोळक्याने लूट केली

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:09 PM IST
'मला खाली पडलं नंतर बाळाला हिसकावून...'; समृद्धी महामार्गावर मध्यरात्री धक्कादायक घटना, पीडित कुटुंबाने सांगितला थरार
Image Credit: Samruddhi Mahamarg

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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