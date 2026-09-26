/वर्ध्यात तरुणीवर सामूहिक बलात्कार; चार जणांना अटक, एका आरोपीचं वय पाहून पोलीसही हादरले

वर्ध्यात तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला असून, या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली आहे. वर्धा लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांना अटक केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपींमध्ये एक अल्पवयीनदेखील आहे. पोलिसांना त्याला ताब्यात घेतलं आहे. पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.
वर्ध्यात एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आहे. आरोपींनी मदतीच्या बहाण्याने तरुणीला रेल्वे स्थानकाबाहेर नेलं आणि लैंगिक अत्याचार केला अशी माहिती मिळत आहे. वर्धा लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांनी चार जणांना अटक केली आहे. एका अल्पवयीन आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.
23 सप्टेंबरच्या रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. लोहमार्ग पोलीस अधीक्षक मंगेश शिंदे यांनी वर्धेत भेट देत घटनेची माहिती घेतली होती. पुढील तपास वर्धा लोहमार्ग पोलीस करीत आहेत अशी माहिती पोलीस निरीक्षक वीरसेन चहांदे यांनी दिली आहे.