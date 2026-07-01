संजय राऊतांच्या 'ऑपरेशन तुडवा'ला, शिवसैनिकांचा 'ऑपरेशन आडवा'ने प्रतिसाद

नांदेड : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सहा खासदारांनी बंडखोरी करून शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यानंतर शिवसेना युबीटीचे खासदार संजय राऊत यांनी रस्त्यात बंडखोर खासदार दिसला की त्याला तुडवा असे आवाहन केले होते. त्याचा प्रत्यय आज नांदेडमध्ये पाहायला मिळाला. शिवसेना शिंदे पक्षाचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांना शिवसैनिकांच्या 'ऑपरेशन आडवा'चा प्रत्यय आला.
शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे सध्या नांदेड दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यात त्याचा ताफा जात असताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या शिवसैनिकांनी श्रीकांत शिंदे यांचा ताफा अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर ताफ्याला काळे झेंडे दाखवले. यावेळी शिवसैनिक खूप आक्रमक होते. त्यांना पक्षात झालेली बंडखोरी अजिबात पटलेली नाही. आमच्या पक्षातील खासदार या शिंदेंनी फोडले, त्यामुळे त्यांच्या मुलाला आम्ही काळे झेंडे दाखवून निषेध व्यक्त करत असल्याचे या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या शिवसैनिकांनी सांगितले.
श्रीकांत शिंदे यांचा गाड्यांचा ताफा नांदेड जिल्ह्यातील माहूर तालुक्यातील अंजनखेडा येथे आल्यावर संतप्त शिवसैनिकांनी ताफा अडविण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर नांदेडचे खासदार नागेश आष्टीकर यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी घटनास्थळी असलेल्या पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या शिवसैनिकांना ताब्यात घेतले.
श्रीकांत शिंदे नांदेड येथील कार्यकर्त्यांच्या भेटीसाठी या भागात आले होते. झालेल्या बंडखोरीनंतर खासदार नागेश आष्टीकर यांच्यासोबत आलेल्या शिवसैनिकांना संबोधित करण्यासाठी आले होते. श्रीकांत शिंदे यांच्यासोबत नागेश आष्टीकर हे देखील होते. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच गद्दार असे पोस्टरही यावेळी झळकाविण्यात आले.
खासदार संजय राऊत यांनी सहा बंडखोरांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष सोडला त्यावेळी आणि नंतर सहा खासदारांच्या मतदार संघातील उद्धव ठाकरेंच्या सभेत खासदार रस्त्यावर दिसले की त्यांना तुडवा असे आवाहन केले होते. त्याचा प्रत्यय आज नांदेडमध्ये पाहायला मिळाला.