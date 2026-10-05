/बुलढाण्यात शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू; 2 गटात तलवारी, शस्त्र घेऊन तुफान राडा

बुलढाणा क्राईम : बुलढाण्यात 2 गटात तुफान राडा झाल्याने खळबळ उडाली आहे. देऊळगाव राजा शहरात एकाच समाजाच्या दोन गटात तुफान राडा झाला. दोन्ही बाजूंनी तलवारी व इतर धारदार शस्त्रांनी वार करण्यात आले. यात शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे. तर, सात जण जखमी झाले आहेत. जखमींना पुढील उपचारासाठी जालना येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण आहे.
देऊळगाव राजा शहरात एका परिसरात कव्वालीचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता त्यात बसण्याच्या वादावरून लहान मुलांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. वादाचं पर्यावरण आज मोठ्यांच्या हाणामारीत आणि दोन गटात झालं. देऊळगाव राजा पोलीस स्टेशनच्या अगदी गेटवर राडा झाला. या घटनेत शिंदेच्या शिवसेनेचा विद्यमान नगसेवकाचा मृत्यू झाला आहे. तसेच राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या कार्यकर्त्याचा देखील मृत्यू झाला आहे.
गणपती विसर्जनाच्या दिवशी लातूरमध्ये दोन गटांत झालेल्या हाणामारीत जखमी झालेल्या शुभम माने या युवकाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी आता लातूरच्या एमआयडीसी पोलीस ठाण्यासमोर मृतदेह आणत ठिय्या मांडला आहे या घटनेतील आरोपींना तातडीने अटक करावी आणि आरोपींविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नातेवाईकांनी यावेळी लावून धरली.
अकोल्यात काँग्रेसच्या एका कार्यक्रमात माईकवरून कार्यकर्त्यांमध्ये वाद झाला. माईकवर बोलण्याची संधी न दिल्याच्या कारणावरून दोन्ही कार्यकर्ते एकमेकांत भिडले. मला का डावललं, मला का बोलू दिले नाही, असा सवाल करत दोघांमध्ये हाणामारी झाली. या वादामुळे काँग्रेसच्या कार्यक्रमातील कार्यकर्त्यांच्या शिस्तीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.