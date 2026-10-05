Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /छत्रपती संभाजीनगर
  • /बुलढाण्यात शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू; 2 गटात तलवारी, शस्त्र घेऊन तुफान राडा

बुलढाण्यात शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू; 2 गटात तलवारी, शस्त्र घेऊन तुफान राडा

बुलढाण्यात 2 गटात तुफान राडा झाला. तलवारी, शस्त्र घेऊन हल्ला झाला. यात  शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू झाला आहे तर 7 जण जखमी झाले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 05, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:37 PM IST
बुलढाण्यात शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू; 2 गटात तलवारी, शस्त्र घेऊन तुफान राडा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्र बंद नाही केला तर नाव बदलून टाकीन; पुण्यातील MPSC आंदोलनाला मनोज जरांगे यांचा पाठिंबा
2
3
4
5