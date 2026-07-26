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मोठी बातमी! मंत्री संजय शिरसाटांनी घेतली अभिजीत दिपकेंच्या आई-वडिलांची भेट, म्हणाले, 'माझ्या फॅमिलीत...'

दिल्ली येथील जंतरमंतर वर CJP चे संस्थापक अध्यक्ष अभिजित दिपके यांनी आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 26, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:37 PM IST
मोठी बातमी! मंत्री संजय शिरसाटांनी घेतली अभिजीत दिपकेंच्या आई-वडिलांची भेट, म्हणाले, 'माझ्या फॅमिलीत...'
Image Credit: Shiv Sena MLA and Maharashtra Minister Sanjay Shirsat visited the family of CJP founder Abhijeet Dipke

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मोठी बातमी! मंत्री संजय शिरसाटांनी घेतली अभिजीत दिपकेंच्या आई-वडिलांची भेट, म्हणाले, 'माझ्या फॅमिलीत...'
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