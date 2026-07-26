मोठी बातमी! मंत्री संजय शिरसाटांनी घेतली अभिजीत दिपकेंच्या आई-वडिलांची भेट, म्हणाले, 'माझ्या फॅमिलीत...'

नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर सुरू झालेल्या अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. देशभरातून अभिजित दिपके यांचे कौतुक करण्यात येत आहे. अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनाला सर्वच विरोधी पक्षातील नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवला होता. महाराष्ट्रातही ठाकरे बंधूंनी अभिजीतला पाठिंबा देत मुंबईत आंदोलन पुकारलं होतं. असं असतानाच आज एक वेगळीच घडामोड समोर येत आहे. महायुतीचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी अचानक आज अभिजीत दिपके यांच्या संभाजीनगरमधील घरी जात त्यांच्या आई-वडिलांची भेट घेतली आहे.
रविवारी सकाळच्या सुमारास संजय शिरसाटांनी दिपके कुटुंबाची भेट घेतली आहे. संभाजीनगर येथे अभिजीत दिपके यांचे संपूर्ण कुटुंब राहते. त्यांच्या घरी जात शिरसाटांनी दिपकेंच्या आई-वडिलांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली. या भेटीमुळं चर्चेला उधाण आले होते. मात्र शिरसाटांनी माझं दिपके कुटुंबाशी जवळचं नातं असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
संजय शिरसाट यांनी म्हटलं आहे की, 'गेल्या 36-37 दिवसांपासून आंदोलन जे विद्यार्थ्यांचे चालू होते. त्या आंदोलनाचे मुख्य नेतृत्व दिपकेंचे होते. पण आंदोलनाच्या काळात ज्या घटना घडल्या त्या सगळ्यांनी पाहिल्या. राजकारण होऊ नये किंवा त्याला राजकारणाची किनार लागू नये म्हणून त्या काळात मी दिपके कुटुंबाला कधी भेटलो नाही.'
दिपके हे माझ्या फॅमिलीतील लोक आहेत. आमचं नातं जवळचं आहे. माझी वहिनी असेल त्यांची आई बरोबरीचे आहेत. यांच्या मुलीकडून माझा मुलगा राखी बांधून घेतो आणि दिपके हे माझ्याच मतदारसंघातील आहेत. माझ्या नात्यातील लोकं आहेत. त्याला वेगळं वळण लागू नये म्हणून मी आज मुद्दामून हे आंदोलन संपल्यानंतर आणि अभिजीतची तब्येत खराब झाली त्याच्याबद्दल चौकशी करायला आलो.
दरम्यान, सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी, युवकांचा हा प्रचंड विजय शक्य करणाऱ्या प्रत्येकाचे आभार मानणारा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी, स्वतःमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि अखेरीस 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या पहिल्या मोहिमेतील आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी मदत करणाऱ्या सर्व टीकाकारांचेही आभार मानले आहेत.