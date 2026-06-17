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Opration Tiger: ठाकरेंवरील नाराजीमागील पत्नी कनेक्शन चर्चेत! फडणवीसांची मदत; मोदी, शाहांकडून विचारपूस अन् शिंदेंनी...

Uddhav Thackeray MP Personal Reasons For Unrest: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार बंडखोरीच्या तयारीत असून यापैकी दोन खासदारांच्या पत्नीसोबत घडलेल्या प्रकारानंतरही पक्षप्रमुखांनी काहीच दखल न घेतल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 17, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:16 AM IST
Opration Tiger: ठाकरेंवरील नाराजीमागील पत्नी कनेक्शन चर्चेत! फडणवीसांची मदत; मोदी, शाहांकडून विचारपूस अन् शिंदेंनी...

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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