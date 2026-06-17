/Opration Tiger: ठाकरेंवरील नाराजीमागील पत्नी कनेक्शन चर्चेत! फडणवीसांची मदत; मोदी, शाहांकडून विचारपूस अन् शिंदेंनी...

Uddhav Thackeray MP Personal Reasons For Unrest: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 6 खासदार वेगळा गट स्थापन करणार असल्याची चर्चा आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 9 पैकी सहा खासदार वेगळा गट स्थापन करुन कालांतराने शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु असतानाच हे खासदार नेमके नाराज का आहेत याबद्दलही दबक्या आवाजात चर्चा सुरु झाली आहे. विशेष म्हणजे पक्षप्रमुखांकडून वारंवार होत असलेल्या दुर्लक्षाबरोबरच खासगी आयुष्यातील काही वाईट प्रसंगीही ठाकरे पाठीशी उभे न राहिल्याची भावना खासदारांमध्ये आहे. हिंगोलीचे खासदार नागेश बापूराव पाटील आष्टीकरांच्या नाराजीमागील खासगी कारण सध्या चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे अन्य एका खासदाराने पत्नीच्या अपघातानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मदत केली. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहाकंडूनही विचारपूस झाली पण उद्धव ठाकरेंना स्वत: याबद्दलची माहिती द्यावी लागल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
नागेश पाटील आष्टीकरांच्या समर्थकांमध्ये पक्ष नेतृत्वाच्या वागणुकीबद्दल तीव्र नाराजी असल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खासदार झाल्यानंतरही त्यांना पक्ष नेतृत्वाकडून अपेक्षित सन्मान मिळाला नाही. तसेच संवादही साधण्यात आला नाही. आष्टीकर यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीही उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना फोन करून शुभेच्छा दिल्या नाहीत, अशी खंत त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून व्यक्त केली जाते. विशेष म्हणजे, त्याच दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पक्ष नेतृत्व आणि भाजप नेतृत्वाच्या वागणुकीतील फरक अधिक ठळकपणे जाणवल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये आहे.
यापूर्वी आष्टीकर यांच्या पत्नीचे निधन झाले होते. त्या अत्यंत दुःखद प्रसंगी उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचा दौरा केला, मात्र वैयक्तिकरित्या भेट घेऊन सांत्वन केले नाही, अशी नाराजी त्यांच्या गोटात असल्याचे सांगितले जाते.
दुसरीकडे, त्या कठीण काळात भाजप आणि शिंदे गटातील अनेक नेत्यांनी फोन करून संपर्क साधला, सांत्वन केले आणि त्यांची विचारपूस केली, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पक्षात अनेक वर्षे काम करूनही आपल्याला अपेक्षित भावनिक आधार आणि सन्मान मिळाला नाही, अशी भावना आष्टीकर यांच्यामध्ये निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
पक्षातील काही खासदारांमध्येही अशाच प्रकारच्या नाराजीची भावना असल्याचे बोलले जात आहे. नेतृत्वाशी संवादाचा अभाव, भेटीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणे आणि वैयक्तिक नातेसंबंधांमध्ये आलेला दुरावा ही नाराजी वाढण्यामागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
संजय दिना पाटील यांच्या पत्नीच्या अपघातानंतर मिळालेल्या वागणुकीवरुन नाराज आहेत. पत्नीच्या अपघातावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वितारपूस केली आणि उपचारासाठी मदत केली. तसेच एकनाथ शिंदे हेही त्याच्या बायकोला रुग्णालयात भेटायला गेले होते. पंतप्रधानांनी आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही विचचारपूस केली. उद्धव ठाकरेंना मात्र यासंदर्भात संजय दिना पाटलांना स्वत:हून सांगावे लागले. त्यामुळेच तेही ठाकरेंवर नाराज असल्याची चर्चा आहे.