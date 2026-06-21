आता 'ऑपरेशन टायगर'मध्ये मैत्रीच्या आणाभाका; ओमराजेंच्या भेटीला पोहोचले कैलास पाटील, वरुण सरदेसाईंनीसुद्धा सगळं सांगितलं...

मुंबई | महाराष्ट्राच्या राजकारणात हादरा देणाऱ्या काही घटना सातत्यानं मागील काही दिवसांपासून घडताना दिसत आहेत. अशा या घटनांमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुरुंग लागल्याची दृश्यही पाहायला मिळत आहेत. यामध्ये आता राज्यातील राजकीय वर्तुळाच्या नजरा वळल्या आहेत त्या म्हणजे ओमराजे निंबाळकर यांच्याकडे. बंडखोर खासदारांच्या यादीत त्यांचंही नाव येत असल्यामुळं धाराशिव जिल्ह्यातील ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आणि निंबाळकरांचे जवळचे मित्र कैलास पाटील यांनी नुकतीच त्यांची भेट घेतली. शनिवारी रात्री उशिरा ही भेट झाल्याचं म्हटलं गेलं.
आमदार कैलास पाटील आणि वरून सरदेसाई ओमराजे निंबाळकर यांची भेट घेण्यासाठी बाणेरच्या घरी दाखल झाले, जिथं या तिघांमघ्ये गुप्त चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली. ज्यामुळं युबीटी सेनेकडून ओमराजे निंबाळकर यांची मनधरणी अजूनही सुरू असल्याचं स्पष्ट झालं.
ओमराजे शिंदेसेनेसोबत जाण्याच्या मानसिकेत असतानाच मातोश्री कडून चर्चेची दारे पुन्हा खुली करण्यात आली असू,न आता कैलास पाटील आपल्या खासदार मिञाला थांबवण्यात यश मिळवणार का? याकडेच लक्ष लागलं आहे. पवनराजे निंबाळकर हत्याप्रकरणी न्यायालयाच्या निकालानंतर देखील याच कैलास पाटलांनी आदित्य ठाकरेंसोबत ओमराजे यांचे फोनवरून बोलणे करून दिल्याची सूञांची माहिती आहे. ज्यामुळं आचा ओमराजे यांच्या राजकीय निर्णयामध्ये पुन्हा नवा ट्विस्ट आल्याचं स्पष्ट होत आहे!!!
धाराशिवचे खासदार ओमराजे हे अजूनही आमच्यासोबत असल्याचा दावा संजय राऊत यांनी झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट' या खास मुलाखतीत केला होता. त्यानंतर मध्यराञीच कैलास पाटील आणि वरूण सरदेसाई हे दोन्ही 'मातोश्री'चा निरोप घेऊन ओमराजे यांच्या भेटीला आलेत. त्यामुळे ओमराजे निंबाळकर रविवारी मतदारसंघात जाऊन नेमकी काय राजकीय घोषणा करतात याकडेच साऱ्यांचं लक्ष आहे. दरम्यान, शनिवारीच ओमराजेंनी यांनी आपण अजून शिंदे यांच्या सेनेसोबत गेलो नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. ज्यामुळं ओमराजे देखील कैलास पाटलांप्रमाणेच मधल्या वाटेतूनच माघारी फिरणार का याकडे लक्ष आहे.
'आम्ही प्रयत्न करतोय आमचे प्रयत्न चालू राहणार आहेत. 20 वर्ष ज्या गोष्टीसाठी संघर्ष केला त्यांना न्याय मिळाला नाही. पक्ष प्रमुख यांचा निरोप आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन आलो. आम्हाला विश्वास आहे मनधरणीचा. उद्धव साहेबांच्या प्रति जी भावना आहे ती आजही कायम आहे, ते पक्षात कायम राहतील असा आम्हाला विश्वास आहे. आम्ही साहेबांचा निरोप घेऊन आलो होतो, उद्या 1 दिवस द्या असं ते म्हणाले आहेत आणि त्यानंतर ठरवतो म्हणाले', असं या भेटीनंतर पाटील म्हणाले.
ओमराजेंच्या भेटीनंतर त्यांच्यासंदर्भातील न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित नसून, आपण पक्षसचिव म्हणून त्यांची भेट घेतल्याचं वरूण सरदेसाईंनी स्पष्ट केलं. काही गोष्टींची चर्चा आम्ही केली, मात्र सगळ्या गोष्टी माध्यमांसमोर बोलणें योग्य नाही असं सूचक विधान त्यांनी केलं.
आता ओमराजे या राजकीय खेळीतून माघारी फिरले तर तो ऑपरेशन टायगरसाठी मोठा धक्का असेल, म्हणूनच ओमराजे यांना आपल्याकडे खेचून ठेवण्यासाठी दोन्ही शिवसेना नेते अहोराञ प्रयत्न करताना दिसताहेत.